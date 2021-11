La cura della vita: giornata internazionale dei sopravvissuti al suicidio di un caro

La cura della vita è un'iniziativa nata all'interno dell'associazione De Leo Fund nel novembre 2015 in occasione della "Giornata Internazionale dei Sopravvissuti al Suicidio di una persona cara" il 20 novembre 2021. Lo scopo è quello di aprire un dialogo senza pregiudizi sul tragico fenomeno del suicidio e di contribuire alla lotta contro lo stigma che circonda le persone che hanno tentato il suicidio e le famiglie coinvolte. In occasione della settima edizione l'evento sarà in presenza e vedrà la partecipazione di professionisti nell'ambito e di alcuni sopravvissuti che porteranno la loro testimonianza.

Informazioni e contatti

Web: https://www.deleofund.org/.