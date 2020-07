“Un curioso accidente”, spettacolo a Spessa di Carmignano di Brenta

Giovedì 30 luglio nuovo appuntamento del contenitore “Estate In Cultura”, a Carmignano di Brenta: la rassegna “Quartieri e Frazione IN SCENA” promossa dall'Assessorato alla Cultura, e curata dell'Associazione Tempi e Ritmi, fa tappa nel quartiere Spessa, dietro la chiesetta di S. Anna.

Alle ore 21.15, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (prenotazioni ed ingresso dalle ore 20) è previsto lo spettacolo della compagnia Il Gruppo del Lelio di Bassano del Grappa: “Un curioso accidente” di Carlo Goldoni, per la regia di Angelo Lelio.

Goldoni la scrisse nel 1760 e la ambientò, cosa anomala per le sue commedie, a L’Aja, in una nobile dimora olandese, intorno alla seconda metà del Settecento, e così la presentò: “L’argomento di questa Commedia non è che un fatto vero, verissimo, accaduto, non molto tempo fa, in una città di Olanda. Mi fu raccontato da persone degne di fede in Venezia al Caffè della Sultana, nella Piazza di S. Marco, e le persone medesime mi hanno eccitato a formarne una Comica rappresentazione”.

Così la presenta il regista, Angelo Lelio: “È una commedia che ha l’aspetto di un divertissement leggero con un intreccio piacevole , semplice e trasparente, privo di trame intricate e complesse: il cerchio tracciato racchiude la vita, senza nasconderla e senza spegnerla. E la vita è colma di tenerezze, di sogni, di malinconie, di piccole pazzie e di grandi tracotanze, di cuore e di ragione, di tirannia ed amore...”.

Informazioni al 351.9220080 e sulla pagine facebook ufficiali del Comune di Carmignano di Brenta e di Tempi e Ritmi.

