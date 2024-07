Torna per la 24esima edizione il Curtarock Festival, la rassegna di musica indipendente ad ingresso gratuito. Quest'anno importanti le presenze internazionali come gli headliner Suffocation (25.07) nonché unica data italiana, The Black Heart Procession (26.07) o i Dwarves (27.07), ma anche nazionali come gli Estra (28.07). Non mancherà lo spazio sul palco per band del panorama musicale locale e l'immancabile djset fino a tarda notte.

birre artigianali, drinks, tasty food, hamburger, veggy menù & more

T-shirt, gadget, dischi, accessori & more



LIVE MUSIC dalle h21 | DAILY LINEUP

?????????? ?? ??????

Curses Live

Fallshock



???????? ?? ??????

Suffocation

Confine

Despite Exile



???????? ?? ??????

The Black Heart Procession

Bosco Sacro

Delrei



?????? ?? ??????

Dwarves

Ananda Mida

The Frog



???????? ?? ??????

Estra

Superportua

5 giorni di intrattenimento, musica, stand gastronomici, birrette fresche e tanto divertimento. In collaborazione con: Trivel, Macina Dischi.