Curtarock Festival 2021

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/527955035227422/

Diffondiamo rock e sorrisi per la XXI edizione del ????????? ????????!

** INGRESSO GRATUITO, SEMPRE **

Food

dalle h18.30 | birre artigianali, drinks, pizza, hamburger, veggy menù & more

Shops

dalle h19.30 | T-shirt, gadget, dischi, accessori & more

Live music dalle h21 | Daily lineup

?????????? ?? ??????

Cogito

Antartica

Mother

???????? ?? ??????

Hearts Apart

Tony la Muerte + The Sade

Little Boy Lost

???????? ?? ??????

Mastica

Alex Fernet + DJ Outback

?????? ?? ??????

Kill your boyfriend

Talk to her

???????? ? ??????

Cosmetic

Halley dna

5 giorni di intrattenimento, musica, stand gastronomici, birrette fresche e tanto divertimento.

In collaborazione con: Trivel, Macina Dischi

Info web

https://www.facebook.com/CurtarockFestival

https://www.facebook.com/events/527955035227422/

Foto articolo da evento Facebook

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...