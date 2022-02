“Cyrano De Bergerac”, spettacolo in scena alla sala polivalente di Brugine

"Non si combatte solo per vincere. No ... è più bello battersi quando la vittoria è incerta!".

Un eroe ribelle e malinconico. Un poeta sognatore. Uno scontroso spadaccino dall'ingombrante naso. Questo e molto altro ancora è Cyrano de Bergerac, il capolavoro di Edmond Rostand che la compagnia Teatro Fuori Rotta porta in scena domenica 27 febbraio (ore 16) alla sala polivalente di Brugine. Una delle più belle storie d'amore mai raccontate. Una storia impossibile da dimenticare perché non ci parla soltanto di un sentimento puro e assoluto verso l'altro ma anche dell'amore incondizionato per la libertà.

“Insieme a Novecento di Baricco, l’altro testo che per me ha sempre rappresentato un passaggio necessario, dal punto di vista artistico e professionale, perché completo, perché è una prova d’attore ed è sempre attuale, nonostante sia stato scritto a fine ‘800 è il Cyrano de Bergerac – spiega Gioele Peccenini, regista e attore protagonista dello spettacolo – Non è stato un progetto semplice da portare sul palcoscenico: da un lato ci si trova a dover rispettare metrica e struttura poetica e dall’altra a rendere il testo comprensibile e coinvolgente. Poi, un aspetto importante nell’adattamento dal testo originale, che è stata una riduzione rispettando tutti i passaggi fondamentali. Lavoro che ha toccato alcuni personaggi: gli attori sono 7, due di loro interpretano una doppia parte. Con questo lavoro la compagnia Teatro Fuori Rotta ha inserito aspetti nuovi. Ad esempio abbiamo preso lezioni da un maestro d’armi per portare con disinvoltura in scena la spada e recitare le parte dei duelli, abbiamo introdotto alcuni elementi di giocoleria prendendo lezioni da un professionista – continua il regista - Altri aspetti importanti del nostro Cyrano sono la cura delle scenografie e dei costumi che abbiamo affidato a Antonia Munaretti. Sono state pensate scene semplici, che si avvicinano alla commedia dell’arte e abbiamo lavorato di immagini grazie a due fondali particolari”.

In breve

Domenica 27 febbraio 2022 - ore 16

“Cyrano De Bergerac”,

Teatro Fuori Rotta

Sala Polivalente Brugine (Via Palù Inferiore – Brugine)

Intero: 7 euro Ridotto: 5 euro Under 14: Gratuito

Info e prenotazioni: 3277661425 - info@teatrofuorirotta.it con il contributo del Comune di Brugine

Info web

https://www.facebook.com/ComuneDiBrugine