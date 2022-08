“Da qui alla luna”, spettacolo con Pennacchi e Gobbo all’anfiteatro del Venda

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/395767372536869

"Da qui alla luna"

di: Matteo Righetto

con: Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo

È il mese di ottobre del 2018 quando la tempesta “Vaia” devasta le Alpi orientali spazzando via 16 milioni di alberi, che, messi in fila uno dopo l’altro, coprirebbero grossomodo la distanza che ci separa dalla luna. Lo scrittore Matteo Righetto ricostruisce con precisione i fatti in una sorta di delicatissimo requiem per una montagna violentata e abbandonata. Un racconto corale che ci fa rivivere senza retorica l’orrore di quei giorni attraverso lo sguardo degli abitanti delle vallate bellunesi: il muratore Silvestro, Paolo, un giovane studente e la vecchissima Agata. Il regista Giorgio Sangati affida all’ironia e all’umanità di Andrea Pennacchi il racconto di questo immane disastro naturale, creando una narrazione a più voci che ci ricorda quanto sia fragile il pianeta in cui viviamo. La parte musicale è affidata alle musiche originali di Giorgio Gobbo e Carlo Carcano che ne hanno curato anche la drammaturgia.

“Da qui alla luna”

Di Matteo Righetto

con Andrea Pennacchi Giorgio Gobbo

regia Giorgio Sangati

musiche originali e drammaturgia musicale di Carlo Carcano e Giorgio Gobbo

assistente alla regia Nicolò Sordo

scene Alberto Nonnato

luci Paolo Pollo Rodighiero

collaborazione ai costumi Barbara Odorizzi

Si ringrazia il Comune di Falcade e in particolar modo il Sindaco Michele Costa per la fornitura dei ceppi d'abete raccolti dai boschi devastati dalla tempesta

Coproduzione Teatro Boxer / Teatro Stabile del Veneto

Spettacolo prodotto dal TSV 2019

Evento realizzato in collaborazione con TEATRO BOXER e IRRUZIONI FESTIVAL

