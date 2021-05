La manifestazione benefica "Da Santo a Santo", l'arrivo dei ciclisti a Padova

Torna “Da Santo a Santo”, la lunga pedalata di raccolta fondi per la ricerca sui tumori cerebrali promossa dalla Fondazione Celeghin.

La partenza è prevista per il 31 maggio da Napoli, con arrivo il 5 giugno nel sagrato della Basilica del Santo (l'orario di arrivo previsto è per le 16 circa).

Lungo i 1.200 km del percorso vengono toccate le città di Roma, Livorno, Genova, Milano e Trento.

Fabio Celeghin è il protagonista di questa “maratona” in bicicletta, che percorre tutte le città in cui la Fondazione ha finanziato dei progetti di ricerca sui tumori cerebrali. Fabio, insieme alla sorella Annalisa, ha voluto, nel 2012, dare vita alla Fondazione che ricorda il padre Giovanni Celeghin, imprenditore e grande appassionato di ciclismo come il figlio, che è impegnata nel sostenere la ricerca scientifica attraverso il finanziamento di progetti legati ai tumori cerebrali.

Questa VIII edizione della “Da Santo a Santo” è dedicata al professor Modesto Carli, scomparso lo scorso marzo: era stato coordinatore scientifico della Fondazione fin dalla nascita della onlus.

L’intero ricavato dell’evento viene destinato all’apertura di una borsa di studio intitolata proprio al professor Carli.

Nelle scorse edizioni, sono stati "pedalati" circa 7.000 chilometri e sono stati raccolti e donati 900mila euro.

L'iniziativa ha il patrocinio del Comune di Padova.

Per informazioni

Fondazione Giovanni Celeghin onlus

Anna Celeghin, cell. 335 7214668

email annalisa.celeghin@fondazioneceleghin.it - info@fondazioneceleghin.it

sito www.fondazioneceleghin.it

