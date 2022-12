daiColliallAdige 2023: tutti gli appuntamenti e le visite guidate di gennaio e febbraio

Orario non disponibile

Quando Dal 01/01/2023 al 28/02/2023 Orario non disponibile

Ripartono a gennaio 2023 le visite guidate gratuite: tanti i format innovativi che verranno proposti al pubblico, tra questi: i tour in bici accompagnati dai racconti e dalle voci del podcast originale del GAL Patavino “Passaggi Rurali – In viaggio dai Colli Euganei all’Adige”, le visite esperienziali a dorso di asino e a cavallo, i cammini lungo le vie di pellegrinaggio che uniranno storia e arte, racconti e performance, ma anche “Custodi di bellezza: una passeggiata con…”, visite guidate esclusive in cui saranno i “padroni di casa”, coloro che ogni giorno custodiscono e valorizzano i tesori del nostro territorio ad accompagnarci alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi di quest’area.