daiColliallAdige 2023: tutti gli appuntamenti e le visite guidate di marzo

Per il mese di marzo sono due le visite guidate gratuite del GAL Patavino alla scoperta del territorio dai Colli all’Adige.

Sabato 18 marzo

Primo appuntamento sabato 18 marzo alle ore 15 a Due Carrare con una visita tematica del ciclo Passaggi Rurali dal titolo Castello San Pelagio: una passeggiata nella storia. La visita guidata ripercorrerà l’evoluzione architettonica del Castello, dalle origini medievali, quando era avamposto militare della famiglia Carrarese, alla metà del Settecento, quando la proprietà passò alla famiglia dei conti Zaborra e la struttura divenne una Villa Veneta con barchessa, salone delle feste, cucine, oratorio, giardino di rappresentanza, giardino segreto, carpinata, ghiacciaia e i labirinti. Si visiteranno le stanze dove soggiornò Gabriele d’Annunzio durante la sua permanenza al Castello in occasione del volo su Vienna del 9 agosto 1918, le sale che ospitano il Museo del Volo (un’esposizione unica in Europa che ripercorre la più straordinaria impresa umana, il volo) e il tour si concluderà con una passeggiata nel Parco e nei Labirinti.

Sabato 25 marzo

Sempre per Passaggi Rurali sabato 25 marzo - a partire dalle ore 14.30 - saremo a Baone per il rural trekking Calaone: leggende e storie alla Carega del Diavolo e Monte Castello , una bella escursione di circa 6 km che si snoderà tra le strade e i sentieri di Calaone per arrivare a scoprire la Fontana delle Muneghe, situata sul fondo del tratto iniziale di un calto, in un luogo avvolto nel mistero, appartato e silenzioso, la leggenda legata alla Carega del Diavolo nei pressi dei ruderi del monastero di Santa Margherita, e il Monte Castello, un colle molto importante per la storia di Este, normalmente chiuso al pubblico. La visita sarà anche occasione per riscoprire l’intenso lavoro dei minatori della vicina cava del Monte Cero, le fontane (vasche) presenti per raccogliere l’acqua piovana e i celebri maronari dei Colli Euganei fonte di cibo.

Dai Colli all’Adige è un progetto che si inserisce nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Patavino ed è sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (con Unione Europea, Stato e Regione Veneto) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

