daiColliallAdige 2022: tutti gli appuntamenti e le visite guidate di ottobre

Con le magiche atmosfere dell’inizio dell’autunno, tra i rossi accesi e i gialli intensi che la natura sa regalare a chi vi si immerge, si rinnova l’attenzione verso la promozione territorialeche accompagna fisicamente i turisti e i cittadini, sui sentieri, nei borghi, nelle ville e nelle chiese che fanno di quest’area uno dei gioielli nascosti del nostro Paese.

Ecco allora che anche a ottobre il GAL Patavino offre ai cittadini del territorio e ai turisti l’opportunità di immergersi pienamente nell’area vasta e ricca di tesori nascosti che va #daiColliallAdige grazie al progetto della Banca Oredelle guide turistiche.

Le guide esperte della Banca Ore accompagneranno chi vorrà partecipare in 15 percorsi in grado di regalare suggestioni e spunti storici, culturali e naturalistici sempre nuovi e suggestivi attraverso quattro differenti tipologie di percorsi tematici.

“Before Venice”, “Bike&Wild”, “Antiche Vie della Fede” e “Passaggi Rurali”. Sono queste le parole chiave che fanno da filo conduttore alle visite guidate, ai trekking, alle passeggiate e ai percorsi in bicicletta che propongono al pubblico un’esperienza a tutto tondo che tocca la storia, il paesaggio e le ricchezze materiali e immateriali di questi territori in un progetto strategico per la promozione e la riscoperta del territorio.

Per prenotarsi basta andare alla pagina https://www. galpatavino.it/calendario/ cliccare su “scorpi il calendario e prenota la tua visita guidata” per prenotare e vivere gratuitamente una delle esperienze organizzate dalla Banca Ore delle guide turistiche grazie al progetto #daiColliallAdige.

Sabato 1 ottobre

Sabato 1 ottobre a partire dalle ore 15.00 presso il Museo contadino della Barchessa in Via Roma, 20 a Sant'Elena per “Passaggi Rurali” è previsto il tour “Tra sacro e profano a Sant'Elena”. Nella suggestiva cornice della Barchessa di Sant'Elena, è prevista una visita al Museo contadino locale con una guida d'eccezione: Resio Veronese, donatore e fautore della raccolta etnografica.

Sabato 1 ottobre a partire dalle ore 14.30 in Piazza Libertà, 1/3, a Masi per “Bike&Wild” è previsto il tour in bici “A caccia di foglie lungo l’Adige”. Una suggestiva gita in bici di circa 4 km fino a Castelbaldo che proseguirà invece a piedi dalla chiesa di San Zeno fino all'area golenale di Castelbaldo ci permetterà di scoprire un angolo magico del nostro territorio tra piante di robinia, salici, olmi e piante invadenti.

Domenica 2 ottobre

Domenica 2 ottobre a partire dalle ore 9.00 Park Piazza Athesia Boara Pisani prenderà il via per “Bike&Wild” il bike tour “In bici a Boara Pisani e il Crocifisso Miracoloso”. Un’altra splendida pedalata che partirà da Boara Pisani e, percorrendo le strade arginali, guiderà i partecipanti fino ad Anguillara Veneta, altro piccolo paese adornato da antiche ville e realtà di vita legate ancora all’agricoltura scoprendone l’entroterra e i paesaggi nascosti.

Sabato 8 ottobre

Sabato 8 ottobre a partire dalle ore 8.30 presso il Municipio di Casale di Scodosia in piazza Giacomo Matteotti 1 per “Bike&Wild” andrà in scena “Itinerari della Resistenza tra Adige e Fratta”. Un percorso in bici commemorativo dei fatti storici avvenuti nel nostro territorio tra il 1943 e il 1945. Insieme ripercorreremo alcuni luoghi simbolo della Resistenza partigiana locale, narrando la Storia e le "storie" delle diverse persone coinvolte. Il percorso in bici partirà da Casale di Scodosia per poi arrivare a Megliadino San Vitale e a Santa Margherita d'Adige.

Sabato 8 ottobre a partire dalle ore 14.00 presso il Park di via Circonvallazione 111 a Montagnana per “Before Venice” andrà in scena “Montagnana citta murata medievale”. Visita guidata alla scoperta del valore militare della città di Montagnana nel corso dei secoli. La visita partirà dal lato meridionale della cinta muraria per ammirare la bellissima cortina trecentesca fatta di torri merlate.

Sabato 8 ottobre a partire dalle ore 17.00 presso la chiesa di Santa Maria dei Prati a Ponso per “Antiche vie della Fede” andrà in scena “La Chiesa di Santa Maria dei Prati di Ponso”. L’antica chiesa in stile romanico da cui prende il nome la località “Cesazza” o “Ciesazza” nel comune di Ponso, sorge isolata rispetto al centro urbano, in quella che un tempo era un'antica palude denominata “Lago di Vighizzolo”. La chiesa, una delle più antiche del territorio della Sculdascia, venne edificata intorno all’anno Mille con materiale di recupero proveniente da antiche costruzioni romane.

Sabato 15 ottobre

Sabato 15 ottobre a partire dalle ore 14.30 Chiesa di Santa Maria Assunta a Cartura (Pd) prenderà il via per “Antiche vie della Fede” il tour “Cartura e l'affresco sacro di Giovandomenico Tiepolo”. Il Pellizzari, il Cromer, i Bonazza ma soprattutto lui: Giandomenico Tiepolo. Questi sono gli artisti maggiori che si sono alternati nel corso del XVI e XVIII secolo a Cartura per la decorazione della locale Chiesa dedicata a Santa Maria Assunta.

Sabato 15 ottobre alle ore 9.00 in via Olmo 37 a Tribano, per “Antiche vie della Fede”, verrà disvelata “La storia di Tribano nell'itinerario religioso Romea Germanica”. In questo affascinante percorso si percorrerà un tratto della Via Romea Germanica, antico Cammino che collegava Roma con la Germania, lungo il viaggio di un monaco tedesco. Con questa passeggiata andremo alla scoperta degli aspetti naturalistici e storici del territorio di Tribano.

Sabato 15 ottobre alle ore 15.00 presso il museo civico Villaggi Scomparsi, di via Municipio 26 a Villa Estense, per “Antiche vie della Fede”, verrà disvelata “L'Abate Valentinelli, i villaggi scomparsi e i “cuchi” di terracotta”. Palazzo Valentinelli prende il nome dal suo ultimo proprietario, l’abate Valentinelli, prefetto della Marciana di Venezia. Oggi sede della Biblioteca, di varie Associazioni Culturali, ospita al primo piano anche il Museo dei Villaggi Scomparsi.

Domenica 16 ottobre

Domenica 16 ottobre a partire 10.00 presso Palazzo Mingoni in via Roma 28 ad Agna prende vita il percorso di “Passaggi Rurali” dal titolo “Storia e stupore a Palazzo Mingoni”. Al centro della visita la storia e gli affreschi di Palazzo Mingoni, il monumento più rappresentativo e sede municipale di Agna dalla fine del XIX secolo.

Sabato 22 ottobre

Sabato 22 ottobre a partire dalle ore 9.30 presso piazza Renato Otello Pighin 21 a Stanghella, sempre per “Passaggi Rurali” si potrà riscoprire “Il lavoro contadino nelle collezioni del Museo”. Fabbri, carradori, maniscalchi ma anche bottai, caligari, barcaroli, scarparoli, marangoni. La sezione etnografica del Museo civico di Stanghella ci illustra la storia della colonizzazione agraria locale attraverso la ricostruzione di diverse botteghe di antichi mestieri.

Sempre sabato 22 ottobre a partire dalle 14.30 presso il MuVi Museo del Vino Colli Euganei, sempre per “Before Venice” si potrà risalire “All'origine dei vini euganei: il Museo del Vino dei Colli Euganei”. Una visita guidata per scoprire la storia della cultura vitivinicola e della sua millenaria tradizione nel moderno MuVi: il Museo del Vino dei Colli Euganei. Si affronterà la storia del nostro vino, dalle origini ai nostri giorni, anche attraverso le parole di alcuni celebri autori che hanno decantato la bontà dei prodotti e l'abbondanza di queste terre.

Sabato 29 ottobre

Sabato 29 ottobre a partire dalle ore 14.00 presso la chiesa della Beata Annunciazione Vergine a Valli Mocenighe di Piacenza d'Adige prenderà il via un altro tour di “Passaggi Rurali” dal titolo di “A piedi verso l'idrovora Vampadore”.Si partirà a piedi alla scoperta di un tratto del fiume Fratta nel territorio di Piacenza d'Adige. Lungo le antiche vie d'acqua si potrà raggiungere Megliadino San Vitale per ammirare l'Idrovora Vampadore, manufatto che desta curiosità per storia e conservazione.

Sabato 29 ottobre a partire dalle ore 16.00 presso l’Idrovora Cavariega di Via Colonna a Vighizzolo d'Este si potrà ammirare, per “Passaggi Rurali” la grande “Idrovora Cavariega”. Una visita guidata per conoscere, insieme al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, la storia e l'evoluzione dei manufatti idraulici della Bassa Padovana e la complessa gestione delle acque nel corso dei secoli.

Sabato 29 ottobre a partire dalle ore 11.00 in via XXVII Aprile, 11 a Megliadino San Vitale prenderà per “Passaggi Rurali” i più piccini potranno andare “Alla scoperta dell'ecomuseo della canapa con mamma e papà”. Il neonato Museo dedicato alla Canapa a Megliadino San Vitale, nasce con lo scopo di divulgare la conoscenza di questa materia prima, fondamentale nell’economia del nostro territorio nel secolo scorso. La visita guidata dedicata alle famiglie con bambini, ci permetterà di conoscere da vicino la canapa, il suo ciclo di vita, i metodi di raccolta e gli utilizzi in ambito quotidiano.

Dai Colli all'Adige è un progetto che si inserisce nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Patavino ed è sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (con Unione Europea, Stato eRegione Veneto) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

In breve

Grazie alla Banca Ore delle guide turistiche i percorsi tematici protagonisti di ottobre sono:

Passaggi Rurali

Bike & Wild

Before Venice

Antiche Vie Della Fede

Prenotatevi responsabilmente, i posti sono limitati.

Lista degli eventi del mese divisi per area tematica:

Bike & Wild

1 ottobre -Alla scoperta del ladro di foglie lungo l’Adige

2 ottobre – In bici a Boara Pisani e il Crocifisso Miracoloso

8 ottobre – Casale di Scodosia

Passaggi Rurali

1 ottobre – Tra sacro e profano a Sant’Elena

16 ottobre -Storia e stupore a Palazzo Mingoni

22 ottobre – Il lavoro contadino nelle collezioni del Museo

29 ottobre – A piedi verso l’idrovora Vampadore

29 ottobre – L’idrovora Cavariega

29 ottobre – Alla scoperta dell’ecomuseo della canapa con mamma e papà

Before Venice

8 ottobre – Montagnana città murata medievale

15 ottobre – L’Abate Valentinelli, i villaggi scomparsi e i cuchi di terracotta

22 ottobre – All’origine dei vini euganei:il Museo del Vino dei Colli Euganei

Antiche Vie della Fede

8 ottobre – La Chiesa di Santa Maria dei Prati di Ponso

15 ottobre – Cartura e l’affresco sacro di Giandomenico Tiepolo

15 ottobre – La storia di Tribano nell’itinerario religioso “Romea Germanica”

Il calendario con tutti i dettagli e informazioni è consultabile su www.galpatavino.it/calendario o su https://visitgal.collieuganei.it/.

Info

GAL Patavino scarl

Via S. Stefano Sup., n.38 35043 Monselice (PD)

Tel. 0429/784872 - Fax. 0429/1708062

info@galpatavino.it

https://www.galpatavino.it/

Scarica la locandina di ottobre 2022

Info web

https://www.galpatavino.it/daicollialladige-scopri-le-visite-guidate-di-ottobre-2022/

Foto articolo da comunicato