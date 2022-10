daiColliallAdige 2022: tutti gli appuntamenti e le visite guidate di ottobre e novembre

Prosegue anche a novembre il percorso di riscoperta dei tesori dell’area che va dai Colli Euganei alle rive dell’Adige grazie alle ormai consuete visite guidate gratuite della Banca Ore delle guide turistiche. Saranno 6 le visite guidate di questo mese tra dimore storiche e antiche cave, gite in bici per tutta la famiglia e passeggiate naturalistiche.

Con le magiche atmosfere di un autunno ancora tiepido, tra i rossi accesi e i gialli intensi che la natura sa regalare a chi vi si immerge, si rinnova l’attenzione verso la promozione territoriale che accompagna fisicamente i turisti e i cittadini, sui sentieri, nei borghi, nelle ville e nelle chiese che fanno di quest’area uno dei gioielli nascosti del nostro Paese.

“Before Venice”, “Bike&Wild”, “Antiche Vie della Fede” e “Passaggi Rurali”. Sono queste le parole chiave che fanno da filo conduttore alle visite guidate, ai trekking, alle passeggiate e ai percorsi in bicicletta che propongono al pubblico un’esperienza a tutto tondo che tocca la storia, il paesaggio e le ricchezze materiali e immateriali di questi territori in un progetto strategico per la promozione e la riscoperta del territorio.

Per prenotarsi basta andare alla pagina https://www.galpatavino.it/calendario/ cliccare su “scorpi il calendario e prenota la tua visita guidata” per prenotare e vivere gratuitamente una delle esperienze organizzate dalla Banca Ore delle guide turistiche grazie al progetto #daiColliallAdige.

Sabato 29 ottobre

Sabato 29 ottobre a partire dalle ore 14 presso la Chiesa della Beata Annunciazione Vergine di Valli Mocenighe a Piacenza D’Adige per il ciclo “Passaggi Rurali” andrà in scena “A piedi verso l’idrovora Vampadore”. In questa escursione guidata si partirà alla scoperta di un tratto del fiume Fratta nel territorio di Piacenza d’Adige. Lungo le antiche vie d’acqua si arriverà a Megliadino San Vitale per ammirare l’Idrovora Vampadore, manufatto che desta curiosità per storia e conservazione. Costruita alla fine dell’800, l’Idrovora di Megliadino San Vitale è un interessante manufatto di archeologia industriale ancora funzionante con pompe elettrificate. –> Locandina

Sabato 29 ottobre a partire dalle ore 16 presso l’Idrovora Cavariega di via Colonna a Vighizzolo d’Este per “Passaggi Rurali” è prevista una visita a “L’idrovora Cavariega”. Una visita guidata dedicata a questo manufatto per conoscere, insieme al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, la storia e l’evoluzione dei manufatti idraulici della Bassa Padovana e la complessa gestione delle acque nel corso dei secoli.

–> Locandina

Sabato 29 ottobre per “Passaggi Rurali” a partire dalle ore 11 presso via XXVII Aprile, 11 a Megliadino San Vitale si propone l’evento family friendly dal titolo “Alla scoperta dell’ecomuseo della canapa con mamma e papà”. In questa visita guidata si andrà alla scoperta del recente Museo dedicato alla Canapa a Megliadino San Vitale, nato con lo scopo di divulgare la conoscenza di questa materia prima fondamentale nell’economia del nostro territorio nel secolo scorso. La visita avrà carattere ludico-didattico ed è rivolta ai bambini delle scuole primarie accompagnati da 1 genitore o 1 adulto. –> Locandina

Sabato 29 ottobre per “Antiche Vie della Fede” alle ore 11 in via Roma 7 a Sant’Urbano “La Chiesa di Carmignano si racconta”. In questa visita guidata si andrà alla scoperta della storia della Chiesa di Carmignano che risale al XIII secolo, ma secondo alcune fonti il luogo di culto risalirebbe addirittura all’epoca longobarda, legata alla titolazione a San Giorgio martire. Il noto santo guerriero, considerato uno dei protettori della popolazione nordica si può tuttora notare nella facciata dell’edificio. Del nucleo originario oggi non resta quasi nulla, causa le frequenti inondazioni di fine Cinquecento che resero necessaria una nuova ricostruzione, l’attuale, in stile tardo barocco. –> Locandina

Sabato 12 novembre

Sabato 12 novembre a partire dalle ore 14 presso San Zeno, Castelbaldo, prenderà avvio l’evento family friendly del ciclo “Passaggi Rurali” dal titolo di “A caccia di foglie lungo l’Adige”. I partecipanti si avventureranno nell’area golenale di Castelbaldo a ridosso dell’Adige per scoprire un angolo magico del nostro territorio tra piante di robinia, salici, olmi e piante invadenti. Tra domande trabocchetto, indovinelli, letture animate e simboli da decifrare, si scoprirà, in modo divertente, la natura del luogo. –> Locandina

Domenica 13 novembre

Infine domenica 13 novembre a partire dalle ore 14 in via Pozzotto a San Salvaro per il ciclo “Antiche Vie della Fede” prenderà il via la visita “San Martino all’ex Monastero di San Salvaro”. In questa visita guidata si potrà scoprire l’antico ex Monastero di San Salvaro di Urbana nei giorni dedicati alla festa di San Martino: fondato già alla fine del XI secolo come “schola sacerdotum” e gestito dagli Agostiniani divenne poi un monastero camaldolese agli inizi del ‘400 e fino al 1669, anno della definitiva soppressione. All’interno dell’antico monastero, ora è allestito il Museo delle Antiche Vie. Il percorso di visita include anche la visita della Chiesa con il suggestivo affresco del Cristo Pantocratore che gli storici fanno risalire al periodo tardo gotico. –> Locandina

