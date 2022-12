daiColliallAdige, cultura e gusto a Villa dei Vescovi e al Dominio di Bagnoli

Nell’ambito del progetto del GAL Patavino Dai Colli all’Adige, si apre una nuova iniziativa per promuovere la rete tra le risorse culturali e i prodotti enogastronomici del territorio.

Come spiega il Presidente del GAL, Federico Miotto «la formula è semplice: unire cultura e enogastronomia, in una due giorni dove si potranno apprezzare la bontà delle produzioni locali, viaggiare sul territorio grazie a una Mostra Multimediale e portarsi a casa un buono per visitare tre bellissimi musei del territorio. Cultura e Gusto non mancano #DaiColliallAdige, area che comprende 44 Comuni dell’area tra i Colli Euganei e la Bassa Padovana. Un grazie per la collaborazione alla Strada dei Vini dei Colli Euganei e al Consorzio di Tutela Friularo Docg. E un ringraziamento a Fondazione Cariparo che sostiene il progetto #DaiColliallAdige e che ci aiuta a valorizzare la nostra identità».

Domenica 11 dicembre

Il primo appuntamento con Cultura e Gusto #DaiColliallAdige sarà domenica 11 dicembre 2022 a Villa dei Vescovi di Luvigliano (PD), la raffinata villa di inizio Cinquecento ispirata ai temi della classicità e circondata dal paesaggio dei Colli Euganei. Una giornata davvero unica per degustare i migliori prodotti enogastronomici della nostra terra, visitare Villa dei Vescovi e scoprire la natura e la cultura del territorio attraverso lo sguardo di chi lo vive.

La giornata inizia alle 11 con ”Storie di formaggi dall’Adige ai Colli Euganei”, una degustazione con Ferdinando Garavello, “L’insaziabile”, per conoscere i formaggi di eccellenza del territorio; si prosegue alle 15 con ”Sensazioni e profumi dell’OLIO nuovo Euganeo” un momento per avvicinare le persone alla cultura dell’olio extra vergine di oliva dei Colli Euganei insieme a Mauro Pasquali, coordinatore del progetto olio di Slow Food per il Veneto e il Trentino; ultimo appuntamento della giornata, alle ore 16, con ”I Vini delle feste” in compagnia di Lisa Chilese del Consorzio Vini Colli Euganei, alla scoperta degli abbinamenti enologici ai piatti della tradizione.

Programma

Dalle 10 alle 17 attraverso le parole e le immagini della Mostra Multimediale - Il bello #DaiColliallAdige, che troverà spazio in una delle sale della villa, sarà possibile conoscere e ammirare alcune delle bellezze storiche e paesaggistiche dei comuni che fanno parte del progetto.

Due visite guidate, alle 10.30 e alle 15.30, offrono la possibilità di ammirare lo straordinario ciclo di affreschi del fiammingo Lamberto Sustris che decora le stanze e le logge della Villa, un tempo casa di villeggiatura estiva del Vescovo.

Prenotazione obbligatoria a visit@galpatavino.it

Degustazioni

ore 11 - Storie di FORMAGGI dall'Adige ai Colli Euganei

Degustazione di formaggi di eccellenza del nostro territorio con “L'insaziabile”, Ferdinando Garavello.

prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it/e/474731403407

ore 15 - Sensazioni e profumi dell'OLIO nuovo Euganeo

Degustazione di olio del nostro territorio con Mauro Pasquali coordinatore del progetto olio di Slow Food per Veneto e Trentino.

prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it/e/476333756087

ore 16 - I VINI delle feste

Abbinamenti enologici ai piatti della tradizione con Lisa Chilese del Consorzio Vini Colli Euganei.

prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it/e/476330767147

partecipa all’evento per scoprire i nostri prodotti di eccellenza e conoscere i musei del territorio! L‘ingresso comprende la partecipazione a una delle degustazioni e la visita a tre musei:

- Museo geopaleontologico di Cava Bomba di Cinto Euganeo

- Museo Civico di Montagnana e Mastio di Ezzelino

- Museo Civico Etnografico “Camillo Corain” di Stanghella

Clicca QUI per scoprire tutte le INFO

Domenica 18 dicembre

Il secondo appuntamento con Cultura e Gusto #DaiColliallAdige si terrà domenica 18 dicembre 2022, a fare da cornice all’evento il suggestivo Dominio di Bagnoli. Il format rimane lo stesso: tre degustazioni scandiscono la giornata, accompagnate dalla Mostra Multimediale - Il bello #DaiColliallAdige (dalle 10 alle 17).

“Il tagliere dai Colli all’Adige” è il titolo dato alle tre degustazioni guidate, un vero e proprio tour del gusto tra la Bassa Padovana e i Colli Euganei. Tre i momenti della giornata, alle 11, alle 15 e alle 16, dedicati alla scoperta di salumi, insaccati, formaggi, verdure e olio del territorio, il tutto accompagnato dal Friularo di Bagnoli D.O.C.G, vitigno autoctono di origini antichissime.

Alle 10.30 e alle 15.30, sarà possibile partecipare alle visite guidate ad uno dei complessi monumentali più rappresentativi del Veneto. Il Dominio è un luogo ricco di storia, che traspare dalle cantine secolari, dagli spettacolari granai e dalle incantevoli statue che decorano i giardini di Villa Widman.

Degustazioni

Ore 11, ore 15, ore 16

IL TAGLIERE DAI COLLI ALL’ADIGE

Un vero e proprio tour del gusto del gusto tra la Bassa Padovana e i Colli Euganei, alla scoperta di salumi, insaccati, formaggi, verdure e olio del territorio, il tutto accompagnato dal Friularo di Bagnoli D.O.C.G, vitigno autoctono di origini antichissime.

Prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it/e/479064333317

Visite

Ore 10.30 e 15.30

Visita guidata gratuita al Dominio di Bagnoli

Visita ad uno dei complessi monumentali più rappresentativi del Veneto. Il Dominio è un luogo ricco di storia, che traspare dalle cantine secolari, dagli spettacolari granai e dalle incantevoli statue che decorano i giardini di Villa Widmann Borletti. Prenotazione obbligatoria a visit@galpatavino.it

Clicca QUI per scoprire tutte le INFO

L‘ingresso comprende la partecipazione a una delle degustazioni e la visita a tre musei: il Museo Geopaleontologico di Cava Bomba di Cinto Euganeo, il Museo Civico e Mastio di Ezzelino di Montagnana e il Museo Civico Etnografico “Camillo Corain” di Stanghella.

Per partecipare è necessario prenotarsi su Eventbrite, per maggiori informazioni 042974309, visit@galpatavino.it.

Info

GAL Patavino

Via S. Stefano Superiore 38

35043 Monselice PD

visit@galpatavino.it

Info web

https://www.galpatavino.it/cultura-e-gusto-daicollialladige-11-e-18-dicembre-2022-villa-dei-vescovi-e-dominio-di-bagnoli/