Dakota Beer Fest a Capriccio di Vigonza

Torna la festa della birra a Capriccio di Vigonza di fronte al dakota pub. Serate in musica da lunedì 17 agosto a domenica 23, tutte le sere, con le migliori tribute band del Veneto.

Dettagli

"Ripartiamo a suon di musica". È lo slogan di quest'anno della quindicesima festa della birra in via Gorizia a Capriccio di Vigonza, sul piazzale antistante al Dakota Pub.

🍗 TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO 🍺

E la ripartenza che gli altri anni è tradizionalmente quella della fine delle ferie, quest'anno ha un sapore diverso causa Covid19. «Abbiamo deciso di organizzare ugualmente il nostro festival live, prendendo tutte le precauzioni del caso: ci si può divertire in sicurezza - spiega Manrico Sartori, storico art director della festa della birra - proponiamo le migliori tribute band del Nord Est sul palco e tra i tavoli, debitamente distanziati, proporremo la tradizionale offerta gastronomica oltre alla vasta scelta di birre».

Programma

Le bad che si alterneranno sul palco alto sei metri e largo quindici della festa sono tra le più prestigiose dello scenario live veneto, falcidiato quest'anno dalla cancellazione di date.

E così lunedì 17 ad aprire la rassegna saranno i musicisti della Diapason band, probabilmente la più apprezzata formazione che ripropone quarant'anni di successi di Vasco Rossi.

Martedì arrivano le chitarre inconfondibili della Dire Straits Over Gold band mentre mercoledì il pirotecnico spettacolo visivo ancor prima che musicale degli Ubermensch, tribute band dei teutonici Rammstein.

Debutta quest'anno sul palco di Capriccio di Vigonza la formazione Liveplay, tribute band ufficiale del Coldplay.

Apre il fine settimana venerdì 21 agosto Guns Celebration, band che ripropone i migliori successi dei Guns n' roses, il sabato arrivano i Velvet Dress, "la" tribute band degli U2 mentre domenica arriva lo spettacolo di musica dance "Voglio tornare negli anni '90", produzione veneta che sta spopolando per la seconda estate consecutiva in giro per il Nord Italia.

Per info e prenotazioni 328 9256443.

Info web

https://www.facebook.com/BirreriaDakota