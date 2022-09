"Dalai Nuur - Suggestioni d'Oriente": arte e danza circense al Geox di Padova

Prezzo non disponibile

Giovedì 1 febbraio 2023 (ore 20.45) il Gran Teatro Geox di Padova si colorerà di atmosfere e suggestioni del lontano Oriente grazie all’incredibile spettacolo “Dalai Nuur - Suggestioni d'Oriente”: unico nel suo genere, capace di unire danza e arte circense e che continua a richiamare pubblico di tutto il mondo.

Uno show carico di spiritualità che fonde grazia e energia attraverso coreografie travolgenti e acrobatiche. Dalle ninfe di Bali al suono dei tamburi Giapponesi, passando per il Bodhisattva dalle mille braccia e per i ventagli e i pugnali della danza Coreana, rivelerà miti e leggende dei popoli dell’Asia Orientale in un caleidoscopio di epoche e culture diverse.

I suoi creatori, senza nemmeno accorgersene, hanno preparato questo progetto per anni. Numerosi tour nei paesi asiatici, l’ammirazione per le antiche danze tradizionali, e l’incontro ed il confronto con rinomati coreografi hanno influito sulla ideazione di questo spettacolo.

Oltre 500 splendidi costumi, impreziositi da gemme, oro e broccato, sono stati confezionati su ordinazione in Cina, Corea, Giappone, Thailandia, Sri Lanka e Indonesia. Oltre 30 sul palco tra ballerini, acrobati e attori. Nella creazione del programma sono stati coinvolti maestri da tutto il sud-est asiatico e, per meglio prepararsi al ruolo, i ballerini hanno compiuto tutti i rituali necessari per eseguire le antiche danze cerimoniali.

Con suoni divini e giochi di luci Dalai Nuur accompagnerà lo spettatore in un viaggio emozionante, capace di trasmettergli tutta la magia e il fascino dell’Oriente.

Biglietti in prevendita dalle ore 15 del 21 settembre su Ticketmaster, Tickeone e prevendite abituali.

