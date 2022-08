Dance anni ’90 protagonista a Montegrotto Terme con "La macchina del Tempo"

Orario non disponibile

Quando Dal 13/08/2022 al 13/08/2022 Orario non disponibile

Sarà la dance anni ’90 la protagonista della notte di sabato, 13 agosto, a Montegrotto Terme. La nuova tappa dell’apprezzata manifestazione La macchina del tempo è in piazza Roma dove ci sarà una reunion delle icone dalla musica dance di quegli anni. In particolare ci saranno Neja, Melody e Nathalie dei Soundlovers con le coreografie Jo C & Jam Session Crew. La serata sarà inoltre arricchita con il dj set Simone Alunni live con Evolution 80.

La manifestazione è promossa dall'amministrazione di Montegrotto Terme, assessorato alle Manifestazioni turistiche. La macchina del tempo è un format Urania Corporation prodotto in collaborazione con Flash Dance Academy.

Protagonisti della manifestazione anche tutti i pubblici esercizi delle zone interessate che amplieranno i plateatici per le serate evento, dando modo al pubblico di poter cenare o consumare ottimi cocktails, aperitivi o gelati stando comodamente seduti e godersi lo spettacolo.

