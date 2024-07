"Dancing stride - Harvest, time edition": una passeggiata all'Orto botanico sotto la luna

Lunedì 22 luglio alle ore 22 l’Orto botanico propone Dancing Stride - Harvest, time edition: in un Orto illuminato dalla luna piena, due danzatrici invitano a raccogliere stimoli percettivi e di movimento lungo il percorso, attivando una riflessione sullo scorrere del tempo. Ad ogni tappa il nostro sguardo e il nostro ascolto si soffermano su un elemento, per esplorare come il corpo lo può leggere e tradurre, per chiederci quali sono i segni del passare del tempo e scoprire come questa esperienza può creare connessione tra le persone presenti e l’ambiente che le ospita.

Il biglietto (tariffa unica 6 euro; gratuito 0-5 anni) è acquistabile presso la biglietteria dell'Orto - durante gli orari di apertura - oppure online al link: bit.ly/dancingstrides_harvest-22luglio.

Foto di Università di Padova