Dancing Stride- Harvest: camminate partecipative all'Orto botanico

Dancing Strides è un progetto di BASE 9 che unisce l’azione della camminata collettiva alle pratiche coreografiche, in cui chi partecipa viene guidato nell’attivazione sensoriale e corporea in relazione a ciò che ha intorno, per riscoprire un senso di connessione con se stessi, con le altre persone e con l’ambiente circostante attraverso i sensi, il movimento e la danza.

DANCING STRIDE - HARVEST, FLOWER EDITION

Mentre l’Orto botanico si sveglia e si attiva, due danzatrici invitano ad un risveglio sensoriale e corporeo portando l’attenzione sui fiori dell’Orto botanico e raccogliendo stimoli percettivi e di movimento da questi. La camminata porta a esplorare i modi con cui il corpo può leggere, tradurre e farsi muovere da ciò che incontra.

martedì 9 luglio, ore 6 - ACQUISTA

- martedì 9 luglio, ore 7.30 - ACQUISTA

DANCING STRIDE - HARVEST, TIME EDITION

In un Orto botanico illuminato dalla luna piena, due danzatrici invitano a raccogliere stimoli percettivi e di movimento lungo il percorso, attivando una riflessione sullo scorrere del tempo. Ad ogni tappa il nostro sguardo e il nostro ascolto si soffermano su un elemento, per esplorare come il corpo lo può leggere e tradurre, per chiederci quali sono i segni del passare del tempo e scoprire come questa esperienza può creare connessione tra le persone presenti e l’ambiente che le ospita.

lunedì 22 luglio, ore 22 - ACQUISTA

- lunedì 19 agosto, ore 22 - ACQUISTA

---

Gli eventi sono itineranti. Il biglietto (tariffa unica 6 euro; gratuito 0-5 anni) è acquistabile online o presso la biglietteria dell'Orto (aperta dal martedì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 18.15), fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Base 9 è un’associazione culturale fondata nel 2022, che si occupa di progetti performativi, partecipativi, formativi e di ricerca attraverso il movimento, la danza e la coreografia. I suoi progetti vengono ospitati presso numerosi festival, musei, spazi urbani e naturali. BASE 9 esplora processi di co-immaginazione e co-creazione radicati in un'idea di reciprocità, scambio di esperienze e prospettive, in cui le poetiche collettive e individuali si nutrono a vicenda. Dancing Strides #4 - Harvest è guidata e danzata da Isabel Paladin, Beatrice Bresolin, Giovanna Garzotto e Elena Sgarbossa.

Scopri tutti gli altri eventi dell'estate all'Orto 2024

Foto utente - Foto di Università degli Studi di Padova