Daniel Ezralow con “OPEN”, spettacolo di danza al Geox

Dopo quattro anni di assenza dal palcoscenico, Daniel Ezralow torna con Open, un patchwork di piccole storie che strizzano l'occhio allo spettatore con numeri a effetto, multimedialità, ironia e umorismo, all'insegna del più puro entertainment. In scena martedì 12 aprile 2022 al Gran Teatro Geox di Padova, ore 21.

Daniel Ezralow, oltre che eccezionale performer e ballerino solista, è conosciuto in tutto il mondo come coreografo per il suo linguaggio fatto d’invenzioni sempre nuove e sorprendenti. È tra i fondatori dei celebri MOMIX e ISO (I’m So Optimistic), un gruppo di danza che unisce al notevole talento artistico uno straordinario virtuosismo tecnico e acrobatico. Con la compagnia ISO è stato in tournée in tutto il mondo in qualità di co-direttore, coreografo e ballerino solista, firmando numerose coreografie per molti Festival internazionali e grandi compagnie stabili.

Innumerevoli le collaborazioni di Daniel Eralow negli ambiti più disparati. Nel campo della musica pop, può vantare la creazione di coreografie per video musicali e tournée di artisti come Sting, U2, David Bowie, Pat Metheny, Andrea Bocelli, Ricky Martin, Josh Groban, Faith Hill e Katy Perry. Nel cinema, ha preso parte alla realizzazione di film come "La visione del sabba" di Marco Bellocchio, "Ulisse e la balena bianca" di Vittorio Gassman, "Casa ricordi" di Mauro Bolognini, "The Grinch" di Ron Howard e molti altri. Infine, Ezralow ha mosso passi importanti anche nel mondo della moda, lavorando con stilisti quali Issey Miyake e Koji Tatsuno, Roberto Cavalli e Hugo Boss.

Ora Daniel Ezralow ci presenta la sua ultima fatica, Open: sul palco, oltre ad una scenografia molto semplice composta di quattro pannelli su cui vengono proiettati una successione di quadri visivi e vignette in movimento, vi sono otto ballerini della sua compagnia americana che, nelle numerose sequenze di gruppo, così come negli assoli, coniugano con scioltezza il linguaggio neoclassico e la modern dance, incantando il pubblico in un mix tra sorpresa, divertimento, leggerezza e agilità. Nella coreografia si susseguono emozioni e sensazioni differenti, come l’ironia, il dolore, o la speranza, fino ad arrivare a un’idea ecologista. "Un antidoto alla complicazione della vita", come dichiara lo stesso Ezralow. Uno spettacolare inno alla libertà creativa, al ciclo della vita e alla rivisitazione dei successi da lui creati, volto a trasportare il pubblico in una nuova dimensione dove umorismo e intensità danno vita a una miscela esplosiva di straordinaria fantasia creativa ed emozione scenica.

Biglietti

Ancora disponibili biglietti sui circuiti tradizionali ed online su Ticketmaster, Ticketone e Fastickets ed alla cassa del teatro il giorno stesso. Per accedere al Gran Teatro Geox di via Tassinari, 1 a Padova è necessario presentarsi all’entrata muniti di Super Green Pass, documento di identità e mascherina Ffp2. Le operazioni di controllo sicurezza, di verifica del titolo e di accesso alla sala comporteranno un tempo fisiologico superiore agli standard, per cui è fortemente consigliato arrivare con congruo anticipo rispetto all’orario di inizio spettacolo.

Info web

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-daniel-ezralow-open/

Foto articolo da comunicato stampa