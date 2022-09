Rassegna "Incontri di viaggio": Daniele Ventola presenta "Il vento della seta" alla Libreria laformadelibro

L'autore Daniele Ventola incontra il pubblico per raccontare la sua esperienza e presentare il suo ultimo libro "Il vento della seta". Appuntamento sabato 17 settembre, ore 18, alla Libreria Laformadellibro. Modera l’incontro Sara Busato.

Daniele Ventola

Daniele Ventola (1992) nasce a Napoli, dove cresce nella periferia orientale. Muove i primi passi sui cammini di Santiago e su quello di San Francesco che lo iniziano agli studi religiosi e antropologici. Consegue la laurea in Antropologia a Bologna nel 2017 con una tesi sulla “mitologia contemporanea”. Nel 2018 dà vita al progetto “Vento della Seta”, partendo per un viaggio a piedi che lo terrà impegnato per 2 anni. Collabora con l’associazione A.r.ca (Agende Rosse Campania) e scrive per l’associazione culturale Dajai.

Il sito del viaggio è https://www.ventodellaseta.org/

Posti limitati. Prenotazione consigliata. Acquisto del libro fortemente raccomandato.

Sabato 17 settembre, ore 18.

Via del Carmine, 6, Padova

