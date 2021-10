Dante tra musica ed arte alla Madonna pellegrina

Si avvia alla conclusione il primo ciclo della rassegna "Quando a sonar con organi si stea" che il Centro Organistico Padovano ha organizzato al Santuario della Madonna Pellegrina con il sostegno del Comune di Padova. Venerdì 22 ottobre alle ore 20.45 l'ultimo appuntamento prevede il concerto dell'organista genovese Fabrizio Callai che improvviserà all'organo ispirato dalle letture del XXXII e XXXIII Canto dell'Inferno.

Nella stessa serata il professor Giovanni Ponchio, eminente studioso di Dante, svelerà gli ultimi segreti sui rapporti fra Dante e la nostra città mentre un giovane artista padovano, Emanuele De Santis, produrrà un'opera d'arte ispirata all'Inferno dantesco dal vivo. Un felice connubio tra musica, parole ed arte visiva che si ripeterà in Marzo per il Purgatorio a S. Antonio Abate e a maggio, di nuovo alla Madonna Pellegrina, per il Paradiso.

Ingresso libero con green pass.

Web: https://www.sites.google.com/view/centroorganisticopadovano.

