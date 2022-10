Vetrine Performative - Incursioni pacifiche: la danza in centro storico e nei quartieri di Padova

La danza esce dal teatro e scende nelle piazze e nei rioni con le etrine Performative - Incursioni pacifiche.

Sabato 8 ottobre ore 17-18-19 (centro storico e quartiere Arcella)

Sabato 8 ottobre sarà un giorno speciale per il Padova Festival Internazionale La Sfera Danza, che presenta per la prima volta le Vetrine Performative - Incursioni pacifiche.

Il Festival esce dai teatri per incontrare il territorio, creare nuove connessioni con le persone che lo vivono con le proprie attività, dai commercianti agli esercenti, ed i suoi abitanti. La danza, da sempre è uno strumento che comunica gioia, emozione e bellezza, questa volta diventa il tramite per dare una vitalità diversa, per animare le piazze del centro e le zone limitrofe, ma anche i rioni ed i quartieri della città. Il progetto si inserisce in un’ottica di rigenerazione urbana, dove le arti, in questo caso quella coreutica, regalano un valore aggiunto ad un luogo e chi lo abita. Le Vetrine Performative coinvolgeranno danzatori e performer di varie nazionalità, coordinati dalla guida creativa di Hans Camille Vancol, e accompagnati lungo il percorso dalla musica dal vivo degli artisti de La Casa della Musica, che ha sposato l’iniziativa.

La prima “Incursione pacifica” inizia alle 17 in centro storico a Padova, la partenza è fissata da piazza Garibaldi, i danzatori proseguiranno per via VIII Febbraio, via Roma, via Umberto I fino ad arrivare a Prato della Valle.

La seconda performance si terrà alle ore 19 al Bar ZQ, che si trova all’inizio di via Tiziano Minio (angolo via Tiziano Aspetti), dove andranno in scena le Vetrine Performative, con i danzatori di Padova Danza Project, sempre accompagnati dagli artisti de La Casa della Musica: Alessandra Zancanaro (voce), Andrea Giacomelli (percussioni), Gianluca Crotta (chitarra).

Le Vetrine Performative verranno riproposte sabato 29 ottobre.

Il Padova Festival internazionale La Sfera Danza gode del contributo del Comune di Padova - Assessorato alla Cultura, della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Regione del Veneto e del Ministero della Cultura, e vede la collaborazione ed il patrocinio dell’Università di Padova, della Provincia di Padova e dell’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova.

