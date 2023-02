“Dante solo Inferno” la danza al Cinema Teatro Aurora di Campodarsego

intero: 15 euro / ridotto: 12 euro (under 30 e over 65)

Al Cinema Teatro Aurora di Campodarsego, appuntamento con la danza questo primo venerdì di febbraio.

La rassegna teatrale Palcoscenico 35011 - organizzata e promossa dalla Città di Campodarsego e Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale, ospita la compagnia Artemis Danza e il suo spettacolo “Dante solo inferno”, ispirato alla prima cantica della Divina Commedia e pensato per celebrare i settecento anni dalla morte del Poeta.

La rassegna teatrale Palcoscenico 35011 - organizzata e promossa dalla Città di Campodarsego e Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale, ospita la compagnia Artemis Danza e il suo spettacolo “Dante solo Inferno”, ispirato alla prima cantica della Divina Commedia e pensato per celebrare i settecento anni dalla morte del Poeta.

Una selva intricata, paludi e fiumi dalle acque scure e stagnanti, caverne, fango e pietre, piogge di fuoco, sangue che ribolle. Il paesaggio descritto dai versi di Dante Alighieri prende forma e corpo nella coreografia Dante Solo Inferno.

Nella performance sono i danzatori a ridisegnare i contorni di una terra inospitale, dove torme di dannati scontano la loro pena. I movimenti coreografici diventano uno specchio del tormento, i corpi si plasmano in torsioni, sincopi, contratture, intrecci insolubili. Eppure, come nell’Inferno dantesco, ci sono tracce di un’umanità decaduta, anime che conservano memoria di sé e del proprio passato, individualità che emergono come macchie di colore nel magma indistinto, per il desiderio di raccontare all’osservatore esterno stralci della loro vita prima della morte.

Alcuni di loro attraversano il palcoscenico indossando ancora gli abiti terreni ormai logori, residui di una nobiltà che nulla più vale, dove tutti sono uguali, altri prendono forma attraverso la lettura dei versi danteschi. Paolo e Francesca da Rimini, Pier Della Vigna nella selva dei suicidi, Tiresia, Ulisse, Minosse... personaggi scelti per indagare l’animo umano, in un percorso che dalla consapevolezza del peccato va oltre la condanna, verso la compassione e l’accettazione della natura umana. Non mancano momenti di sacralità, come una danza di dervisci nelle loro ampie vesti rosse, che ruotano mossi dal soffio del vento.

La musica contribuisce a rendere ancora più intenso il viaggio: la Dante-Symphonie di Franz Liszt, ispirata al compositore proprio dalla lettura della Commedia dantesca, e il Lacrymosa dalla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, incontrano pagine di compositori contemporanei, come Alfred Schnittke e Krzysztof Penderecki, e le atmosfere sonore di Luca Vianini.

Dante solo Inferno

Coreografie Monica Casadei

Musiche Franz Liszt, Giuseppe Verdi, Alfred Schnittke, Krzysztof Penderecki

Elaborazione musicale Luca Vianini

Produzione Artemis Danza

In collaborazione con Ravenna Festival, IIC Toronto, Washington, Chicago, Lione

Biglietti

Vendita biglietti

presso la Biblioteca Comunale di Campodarsego e online su www.vivaticket.com e relativi punti vendita.

Il giorno di spettacolo presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio

Per informazioni

Ufficio Cultura/Biblioteca - Via Roma, 9 Campodarsego (PD)

Tel. 049 9299827

Orari: lunedì 09–13, 14–18 / martedì chiuso

mercoledì, giovedì, venerdì 14–18 /sabato 09–12:30

Info web

www.comune.campodarsego.pd.it

https://www.myarteven.it/rassegne/campodarsego-palcoscenico-35011/dante-solo-inferno/campodarsego-dante-solo-inferno-03022023-2100

