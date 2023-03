Performance “Danzare per la libertà”, continuano gli eventi dell'8 marzo a Selvazzano

Tre eventi ad ingresso libero dedicati alla Festa della Donna mercoledì 8 marzo alle ore 18.00 con la mostra “L’8 per l’arte” Ilaria Alberti, Sabrina Canola e Paola Limena, Donne del territorio raccontano la loro arte in sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri, giovedì 9 marzo alle ore 18.30 presentazione del libro “Tutti dormono nella valle” (Marsilio Editori) dell’autrice Ginevra Lamberti a cura della divulgatrice letteraria e giornalista Valentina Berengo in sala Caterina Cornaro a Palazzo Eugenio Maestri e venerdì 10 marzo alle ore 20.45 in Auditorium San Michele Arcangelo si terrà una performance “Danzare per la libertà” ispirata alla lotta per i diritti delle donne iraniane con il Gruppo Danza Moderna A.S.D. Il Cerchio e a seguire una tavola rotonda “Donne Selvazzanesi si raccontano” Luciana Sanavio direttrice del Centro Infanzia Montessori, Marina Semenzato ostetrica, Silvia Del Francia scrittrice, Ada Zanellato commerciante, Eleonora Fazzeri Volontaria, Sara Fanin cantante, Virginia Libero già componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Padova e presidente dell’Unione degli Universitari.

«Tre appuntamenti ricchi di significato – sottolinea il sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – per mettere al centro della nostra attenzione l’8 marzo e quello che rappresenta. La ricorrenza ci dà l’opportunità di far conoscere delle donne Selvazzanesi che nella nostra Comunità si sono distinte per il loro operato nel mondo dell’educazione dei bambini, per la loro attività professionale nel campo medico e come titolari di imprese commerciali, per il talento della scrittura, del canto, dello studio o per i successi nello sport. Donne eccezionali che rendono speciale queste giornate di intenso valore e che sono degli esempi da riconoscere ed imitare».

«La Giornata Internazionale della Donna si celebra in tutto il mondo l’8 marzo – aggiunge Michela Barbiero, consigliere incaricato alle pari opportunità e presidente della Commissione Pari Opportunità –– per ricordare anche le conquiste sociali, politiche ed economiche conseguite dalle donne negli ultimi decenni. Non possiamo non pensare alle discriminazioni ed alle violenze di cui le donne sono ancora vittime in diverse parti del mondo dove perseguono la battaglia civile per l’uguaglianza e le pari opportunità. Per questo ci saranno momenti di riflessione e di solidarietà anche attraverso una performance delle ragazze di una nostra associazione a favore delle donne iraniane e della lotta per i diritti a loro negati».

Per informazioni:

Telefono 049.8733988

Mail cultura@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Selvazzano che… 8 marzo tutto l’anno!

Foto articolo da comunicato stampa