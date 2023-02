"Right", la danza al Teatro Verdi con l’Opus Ballet e C&C Company

Torna la danza al teatro Verdi di Padova il 16 marzo alle ore 20.30 con "Right".

Dettagli

C&C Company, Cob Compagnia Opus Ballet, TSV – Teatro Nazionale, Oriente Occidente Dance Festival, Associazione culturale Mosaico Danza/Interplay Festival

Creazione originale: Carlo Massari

Carlo Massari Rielaborazione da: "Le sacre du Printemps" di I.F.Stravinsky

"Le sacre du Printemps" di I.F.Stravinsky Performer: Aura Calarco, Sofia Galvan, Ginevra Gioli, Stefania Menestrina, Giulia Orlando, Giuseppina Randi, Rebeca Zucchegni

Aura Calarco, Sofia Galvan, Ginevra Gioli, Stefania Menestrina, Giulia Orlando, Giuseppina Randi, Rebeca Zucchegni Collaborazione coreografica: Emanuele Rosa

Emanuele Rosa Disegno luci: Francesco Massari

Francesco Massari Effetti speciali: I.M.A. Sfx Studios, Grazia D'Amaro



I.M.A. Sfx Studios, Grazia D'Amaro Con il sostegno di: Progetto internazionale Étape Danse e con Centro di Residenza Intercettazioni/Circuito CLAPS

Progetto internazionale Étape Danse e con Centro di Residenza Intercettazioni/Circuito CLAPS Progetto vincitore del: Premio CollaborAction#5 CollaborAction XL | azione Network Anticorpi XL supporto per la danza d’autore

Lo spettacolo

Una visione distopica, futuribile, ma non troppo.

Un dramma corale che racconta violenze e prevaricazioni di un sistema sociale autoritario.

Una creazione irriverente e provocatoria, che affronta tematiche sensibili della contemporaneità.

Right accompagna lo spettatore dentro ad un allevamento intensivo di Vergini atte alla riproduzione, un lager dove si tenta di salvare una specie.

Le giovani sono accudite da un gruppo di anziane, le sagge (?), le carceriere, a loro volta figlie e madri, generatrici di vita.

Da tempo immemore viene perpetrata una ritualità utile a garantire la sopravvivenza della comunità. È sempre stato così e sempre sarà.

Questa volta però il meccanismo si inceppa e prende spazio la coscienza individuale…

Right scardina il silenzio attraverso una messa in scena diretta e spietata; un messaggio incisivo che spinge lo spettatore oltre l’atto performativo, mettendo in discussione i principi di giustizia sociale e diritti individuali.

Dentro il lavoro si leggono: i soprusi eternamente compiuti a discapito delle donne, la violenza taciuta negli allevamenti intensivi e tutte le forme di imposizione forzata, di potere inteso come oltraggio mentale e fisico.

Si racconta un atto di coraggio e la forza della ribellione, il diritto di decidere per se stessi e il proprio corpo.

I biglietti

acquistabili dal 29 novembre

Intero Ridotto Abbonati TSV Under 26 platea, palchi pep. e palchi 1° ord balconata 29 euro 27 euro 24 euro 14 euro palchi pep. e palchi 1° ord no balconata, palchi 2° ord. balconata 24 euro 22 euro 19 euro 12 euro palchi 2° ord. no balconata, galleria 14 euro 12 euro 10 euro 6 euro platea prima fila 20 euro / / 10 euro palchi 2° ord. laterali (01>07, 25>31)* 13 euro / / 9 euro galleria* 8 euro / / 5 euro

Ridotto: Over 65

Info web

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/right-padova/

