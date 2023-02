"Lili Elbe Show", la danza al Teatro Verdi con la Compagnia Riva&Repele

Torna la danza al teatro Verdi di Padova il 4 marzo alle ore 20.30 con "Lili Elbe Show".

Riva & Repele, Daniele Cipriani Entertainment, Fondazione Cantiere internazionale d’arte di Montepulciano

Coreografia: Simone Repele, Sasha Riva

Simone Repele, Sasha Riva Costumi: Francesco Murano?

Francesco Murano? Musiche: J.S. Bach, D. Haugaard, V. Wesenlund, Folkstow, Adamson&Vaggvisor, D. Lang, Everando, I. Nielsen, Antony&The Johnsons, M. Richter

J.S. Bach, D. Haugaard, V. Wesenlund, Folkstow, Adamson&Vaggvisor, D. Lang, Everando, I. Nielsen, Antony&The Johnsons, M. Richter Danzatori: Sasha Riva, Simone Repele, Nadika Mohn, Jamal Callender, Christine Ceconello

Una storia vera. Una vicenda privata e intima che, in realtà, appartiene a ognuno di noi. Questo racconto apparentemente lontano, è invece più vicino di quanto possa sembrare grazie all’interpretazione e alla scrittura coreografica di Sasha Riva e Simone Repele che esplorano il demone dell’insoddisfazione umana, il bisogno di accettazione che ognuno di noi pretende da se’ stesso e quel senso di inadeguatezza che spesso prende il sopravvento.

Questa è la storia del pittore paesaggista Einar Wegener e della moglie, la ritrattista Gerda Wegener: viaggio di trasfigurazione e di metamorfosi oggi interpretato attraverso la magica lente della danza e della coreografia, dopo essere stata affrontata in un libro e in una pellicola cinematografica. Nella narrazione chiara e leggibile, caratteristica peculiare delle pièce di Riva & Repele, si affacciano in Lili Elbe Show due piani di realtà: il racconto della vicenda di Einar che, nell’ansia di ricerca della propria identità? diventerà Lili e il livello della fiaba, degli “spiriti”, dei “fantasmi” che intorno a Lui/Lei si aggirano. Una “petite femme fatale” scolpisce fin dall’inizio l’anima nuda di Einar ma è anche l’immagine della figlia desiderata che Gerda e Einar non sono mai riusciti a concepire seppure spinti da un profondo e controverso desiderio di genitorialità. Sulla scena una cornice senza specchio rappresenta uno “stargate”, un passaggio segreto che porta a questa dimensione altra, dove si scatenano le visioni dei sogni e dove la “petite femme” è già Lili: sagoma fedele delle emozioni più intime di Einar.

La cornice riprende quindi anche la figura forte e carismatica di Gerda che, compassionevole, sostiene il marito nella ricerca e nell’affermazione della sua identità finale: è lei l’artista che sulla tela ha saputo disegnare l’immagine esatta di Einar vestito da donna e sono proprio questi i quadri che l’hanno resa famosa. L’altra figura senza nome, ma dalla forte connotazione maschile, è lo stereotipo del sesso forte che incarna il desiderio: quello che dovrebbe esserci, quello che in questa vicenda prende forme inaspettate, quello che sottolinea la spinosa “differenza”. Il pittoresco narratore, deus ex machina, è l’incarnazione dell’estro artistico di Einar e Gerda e del destino che si compie,: lui sa già quale sarà il finale. Einar seduto su una sedia rotelle, aiutato da tutti i personaggi che si vestono di camice bianco e strumenti operatori, trasforma la morte in metamorfosi. Con struggente ironia e gusto impeccabile, Einar lascia dunque la scena a Lili che è finalmente pronta per il suo sfavillante Show.

acquistabili dal 29 novembre

Intero Ridotto Abbonati TSV Under 26 platea, palchi pep. e palchi 1° ord balconata 29 euro 27 euro 24 euro 14 euro palchi pep. e palchi 1° ord no balconata, palchi 2° ord. balconata 24 euro 22 euro 19 euro 12 euro palchi 2° ord. no balconata, galleria 14 euro 12 euro 10 euro 6 euro platea prima fila 20 euro / / 10 euro palchi 2° ord. laterali (01>07, 25>31)* 13 euro / / 9 euro galleria* 8 euro / / 5 euro

Ridotto: Over 65

