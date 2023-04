"La morte e la fanciulla", la danza al Verdi con la compagnia Abbondanza-Bertoni e le musiche di Schubert

Armonie, corpi e anime si fondono, a passo di danza. Sulle musiche di Schubert venerdì 28 aprile, alle ore 20.30, al Teatro Verdi di Padova va in scena La morte e la fanciulla, con la regia e le coreografie di Michele Abbondanza e Antonella Bertoni. Le danzatrici Eleonora Chiocchini, Valentina Dal Mas e Ludovica Messina danno vita a tre differenti capolavori: uno sul piano musicale, il quartetto in re minore, uno fisico, ossia l'essere umano nell'eccellenza delle sue dinamiche e uno spirituale-filosofico, vale a dire il mistero della fine e il suo continuo sguardo che grava sull’esistenza.

Lo spettacolo, prodotto da Compagnia Abbondanza-Bertoni, rientra nella rassegna di danza Calligrafie, un cartellone internazionale voluto dal Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale per indagare i temi dell’identità, con approcci a volte poetici a volte ironici, ed esaltare il potere evocativo della musica, ridisegnando opere di autori del passato.

Come già Matthias Claudius nel testo del Lied e Franz Schubert nel quartetto d'archi, nello spettacolo Abbondanza e Bertoni hanno scelto di accompagnare il tema della morte a delle giovani figure femminili, distinguendoli attraverso i piani di rappresentazione: quello coreografico per la fanciulla e quello del video per la morte. La danza e la musica di Schubert appartengono, dunque, al mondo della “Fanciulla”. La coreografia segue rigorosamente, fino all'evidenza e all'eccesso, gli impulsi musicali ottocenteschi e romantici. I corpi sono rappresentati nella loro essenza: privi finanche di quell'ultima copertura possibile, fisica ed emotiva. Nudi, come al cospetto della morte.

I video sono l'immagine di come “la Morte” ci potrebbe vedere. Sullo schermo l'occhio della videocamera riflette la visione invadente e sempre presente dell'antagonista delle fanciulle. Il suono è quello silente del velato e inquietante respiro della morte, sospesa tra i quattro movimenti del quartetto d’archi.

28 aprile 2023

Teatro Verdi – Padova

La morte e la fanciulla

regia e coreografia Michele Abbondanza, Antonella Bertoni

-

con Eleonora Chiocchini, Valentina Dal Mas, Ludovica Messina

-

musiche F. Schubert: La morte e la fanciulla (Der tod und das Mädchen)

luci Andrea Gentili

direzione tecnica Claudio Modugno

video Jump Cut

-

organizzazione Dalia Macii

amministrazione e coordinamento Francesca Leonelli

ufficio stampa Susanna Caldonazzi

comunicazione Francesca Venezia

-

produzione Compagnia Abbondanza/Bertoni

con il sostegno di MiBACT Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo, Provincia Autonoma di Trento – Servizio Attività Culturali, Comune di Rovereto - Assessorato alla Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto

ringraziamo Danio Manfredini, Tommaso Monza, Luca Fronza

vincitore Premio Danza&Danza 2017 come miglior produzione italiana dell'anno

finalista Premio Ubu 2017

durata 55’ senza intervallo

