Calligrafie - Rassegna di danza al Verdi con “Faun*”

Metà animale e metà uomo, la figura del fauno ispira l’ultimo appuntamento della rassegna di danza “Calligrafie” del Teatro Verdi di Padova: sabato 4 maggio, alle ore 20.30, va in scena Faun * , una coreografia di Mauro de Candia.

Lo stato di “limbo” tra il reale e l’immaginario, tra fantasie erotiche e sobria realtà, descritto da Mallarmé nel suo poema L’après-midi d’un faune, ispirarono Vaslav Nijinsky nella creazione dell’omonima e rivoluzionaria coreografia del 1912. Da allora, il tema è stato interpretato artisticamente più volte. Nella sua nuova creazione dal titolo Faun*, de Candia si avvicina con cautela all'essenza misteriosa di questa sensuale creatura della natura, che brama la realtà per rintracciare e liberare il proprio potere dinamico. Sono i vari stati del corpo e dell’animo del fauno, le sue metamorfosi, che interessano il coreografo e che lo inducono a domandarsi: non c'è forse un fauno in ognuno di noi? Non è forse anche un'allegoria del nostro tempo, in cui i corpi e le loro identità vengono reinventati e riesplorati?

Lo spettacolo è una produzione del Balletto Teatro di Torino, e vede in scena i danzatori e le danzatrici Luca Tomasoni, Nadja Guesewell, Luis Agorreta, Noa Van Tichel. Ciascuno dei quali contribuirà al progetto coreografico con la propria differente fisicità, esperienza artistica e personalità, per ampliare ed approfondire questo sguardo sul corpo “umano-animale”.

Teatro Verdi – Padova

Sabato 4 maggio ore 20.30

Faun*

Coreografia Mauro de Candia

drammaturgia Patricia Stöckemann

musica Alva Noto, Ryuichi Sakamoto

danzatori e danzatrici Luca Tomasoni, Nadja Guesewell, Luis Agorreta, Noa Van Tichel

light design Simona Gallo

costumi Majatai

produzione Balletto Teatro di Torino

commissione Belgrade Dance Festival

con il sostegno di Città di Barletta

in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Residenze Coreografiche Lavanderia a Vapore, Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

https://www.teatrostabileveneto.it/spettacolo/834_858_faun_

Foto articolo da comunicato stampa - ph. Andrea Macchia