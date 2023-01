Calligrafie - Rassegna di danza al Verdi con “Miss Lala al Circo Fernando”

Sabato 4 febbraio alle ore 20.30 per Calligrafie - Rassegna di danza del teatro Verdi in scena Miss Lala al Circo Fernando.

Lo spettacolo

Come agli albori del Circo, gli spettatori si avventurano in uno spazio intimo per vedere da vicino “il diverso”, “il fenomeno”, nel nostro caso per la sua lunga esperienza di lavoro e di vita con Pina Bausch. Lo chapiteau di Miss Lala è una dimora calda, accogliente. Frammenti, memorie, aneddoti, una replica a New York che non si può dimenticare e altre suggestioni. La Maggipinto compone un racconto in cui a tratti riemerge la sua danza. La presenza di Pina Bausch aleggia dunque lungo il racconto, innescando da lontano la sua danzatrice. Marigia si fa corpo e parola sulle corde sottili della memoria e della passione per il lavoro, una traccia indelebile nella sua esperienza di vita.

È la sintesi di un viaggio di un interprete rara e preziosa, tutta da riscoprire, tra danza, teatro e narrazione, votata a decollare in un numero di alto equilibrismo.

Dettagli

Centro servizi culturali S. Chiara – Trento circuito danza del Trentino Alto Adige/Südtirol, CSC centro per la scena contemporanea Bassano del Grappa, teatro di Dioniso, Anghiari dance Hub, Blucinque - Nice



Ideazione e regia: Chiara Frigo

Drammaturgia: Riccardo de Torrebruna

Disegno luci: Moritz Zavan Stoeckle

Musica: Laura Masotto, Mauro Casappa

In scena: Marigia Maggipinto

Cura del progetto: Nicoletta Scrivo



Il progetto è realizzato con il contributo di: ResiDance XL- luoghi e progetti di residenza per creazioni coreografiche azione della Rete Anticorpi XL - NetworkGiovane Danza D’autore coordinata da L’arboreto -Teatro Dimora di Mondaino

Durata: 1h senza intervallo

Biglietti

Intero Ridotto Abbonati TSV Under 26 platea, palchi pep. e palchi 1° ord balconata 29 euro 27 euro 24 euro 14 euro palchi pep. e palchi 1° ord no balconata, palchi 2° ord. balconata 24 euro 22 euro 19 euro 12 euro palchi 2° ord. no balconata, galleria 14 euro 12 euro 10 euro 6 euro platea prima fila 20 euro / / 10 euro palchi 2° ord. laterali (01>07, 25>31)* 13 euro / / 9 euro galleria* 8 euro / / 5 euro

Ridotto: Over 65

Lo spettacolo aderisce all’iniziativa Esu a Teatro

Foto articolo da comunicato stampa