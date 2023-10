Allo Spazio Prisma Maroncelli "Danziamo il segno!"

Nell’ambito del progetto “NUOVI PAESAGGI INATTESI – Vivere poeticamente il Quartiere 3° viene proposto il Laboratorio Gratuito per Famiglie DANZIAMO IL SEGNO! Incontri di danza, gioco e colore per bambine e bambini dai 3 ai 5 anni e i loro familiari Un percorso relazionale tra adulti e bambini, 4 incontri pratici di movimento e gioco per esplorare altrettanti temi specifici attraverso i corpi in movimento.

I gesti verranno trasformati in segni e colori su fogli e cartelloni, per tornare ai corpi in danze arricchite da questa trasmissione tra linguaggi artistici. Il laboratorio è rivolto a 7 coppie composte da un adulto e da un bambino di 3-5 anni, in relazione familiare (genitori–figli, nonni-nipoti) possibilmente coinvolte in tutti e 4 gli incontri. Sono consigliati abbigliamento comodo e calzini antiscivolo.

Danziamo il segno! è a cura di Simona Argentieri, danzatrice, coreografa, insegnante di danza e Metodo Feldenkrais® e di Monica Baldessari, formatrice ed esperta in processi educativi.

Date e Orari: Sabato 14 ottobre e sabato 4 novembre dalle ore 16 alle 17.10 Domenica 15 ottobre e domenica 5 novembre dalle ore 10 alle 11.10 Sede Spazio Prisma Maroncelli – Via Maroncelli 61M.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria a: tamcittadelleidee.atelier@gmail.com tel: 049 654669/ 333 9206912