Darwin botanico. In viaggio tra i suoi esperimenti

Charles Darwin era un gentiluomo di campagna con una vita ordinaria, resa straordinaria dalla sua profonda conoscenza delle scienze naturali e da una grande curiosità e voglia di capire il mondo, a partire da piante e fiori che lo circondavano nella vita di tutti i giorni. Un incontro per discutere aspetti del Darwin botanico e guardare dal vivo alcune delle piante che aveva osservato e su cui aveva sperimentato tra le serre e i terreni di Down House, la sua casa a sud di Londra.

