David Garrett al Gran Teatro Geox

Ritorna in Italia per gli altri 3 show previsti del suo ALIVE Tour 2022 nel nostro Paese, David Garrett, virtuoso e rockstar del violino. L’ultimo, atteso per domenica 9 ottobre, si sposta al Gran Teatro Geox di Padova.

I biglietti già acquistati per i concerti inizialmente annunciati nel 2020 e poi posticipati al 2021 e infine al 2022 alla Zoppas Arena di Conegliano Veneto rimangono validi e i posti saranno ricollocati nel rispetto del settore acquistato e della tipologia di prezzo. Per tutte le informazioni in dettaglio, in caso di acquisto online, i possessori di biglietti, a partire dal 27 settembre, saranno contattati via mail dal circuito di biglietteria dove hanno effettuato l’acquisto, ricevendo il “segnaposto” con l’indicazione del nuovo posto assegnato, oppure possono consultare i siti di Ticketone.it e Ticketmaster .it.

Chi avesse acquistato il biglietto in un punto vendita autorizzato sul territorio, può invece rivolgersi a info@internationalmusic.it o barbara.andreis@internationalmusic.it

Alive Tour 2022 ha già visitato con successo l’Italia in luglio, con un sensazionale concerto a Roma nella meravigliosa cornice di Caracalla, per tornare poi con due concerti all’insegna dell’energia ai primi di settembre a Genova e Milano, dove David Garrett, accompagnato da una rock band e dal suo violino magico, ha letteralmente incantato migliaia di persone accorse a sentirlo.

L’Alive Tour 2022 è partito con le prime date europee a fine giugno, attesissime dato che inizialmente Garrett aveva programmato un tour mondiale già nel 2020, per celebrare i 10 anni di carriera all’insegna del crossover, inevitabilmente posticipato al 2021 e poi al 2022. Nel frattempo la rockstar del violino ha pubblicato un nuovo album, “Alive – My Soundtrack” l’album di hit uscito nell’ottobre 2021 che ha dato il nome al progetto live attuale, ma ha anche già annunciato l’uscita di un ulteriore album nuovo di zecca, dedicato ai violinisti leggendari del 20° secolo: intitolato ICONIC, esce il prossimo 4 novembre 2022 per Deutsche Grammophon (Universal Music – Polydor) e include capolavori virtuosistici, melodie soul e vari duetti fra i quali l’Ave Maria di Schubert, con Andrea Bocelli, uscito come singolo il 29 luglio scorso.

Il programma musicale di Alive Tour spazia da canzoni profondamente toccanti come “What A Wonderful World”, “Imagine”, la disneyana “Beauty and the Beast”, a una “Purple Rain” da brividi o inni rock come “Enter Sandman” o “Paint it Black”, dal repertorio di Prince, dei Metallica e degli Stones rispettivamente, fino alla hit planetaria di Pharrell Williams “Happy”. Non mancheranno successi che faranno saltare tutto il pubblico in piedi a ballare come Hit The Road Jack, Thriller, Bella Ciao o anche il brano eponimo della dance mondiale “Stayin’ Alive”. Oltre a questo, però, come sempre accade nei concerti di David Garrett, anche la musica classica avrà spazio sul palco nelle interpretazioni innovative dell’artista, ad esempio del “Confutatis” di Mozart, della “Danza dei Cavalieri” di Prokofiev e della “Settima” di Beethoven, trasformate in classici rock virtuosistici.

Intimo come un concerto in salotto, ma inebriante come uno show da stadio, Alive Tour segna un nuovo inizio per la rockstar del violino David Garrett, ma anche un ritorno alle origini: brani entusiasmanti con i quali celebrare la vita, una nuova frontiera del crossover, in grado di mescolare il virtuosismo della musica classica con le melodie delle grandi canzoni pop. Finalmente l’artista è tornato sul palco per suonare dal vivo in tutto il mondo con la sua band, in un allestimento volto a creare intimità fra lui e il pubblico che lo ha tanto atteso. Cogliendo lo spirito del tempo, il cosiddetto “zeitgeist”, il concept dello show dal vivo manifesta il desiderio profondo di Garrett di riaccendere nei suoi fan la brama di vita e di trasmettere energia positiva.

“Alive unisce tante emozioni e umori diversi, ma prima di ogni altra cosa riguarda l’urgenza di vivere – il desiderio di ritornare, finalmente, VIVO per davvero”, dice in proposito Davide Garrett. “Sono canzoni motivanti – cariche di energia, della brama di vita, di emozioni. L’album si compone di tutte queste meravigliose melodie e non vedo l’ora di suonare ALIVE per voi, davvero dal vivo”.

Note biografiche

Professionista da oltre 25 anni, David Garrett sta per pubblicare il suo 19° album in studio, ICONIC, atteso il 4 novembre 2022. Un “Paganini” fra le popstar e un “Jimi Hendrix” del violino, Garrett è il “Violinista del Diavolo” della nostra epoca, una star mondiale che spariglia le linee di demarcazione fra Mozart e i Metallica. Stimato come pioniere del crossover moderno e come eccellente virtuoso del suo strumento, David è ugualmente a suo agio nell’interpretare sia le composizioni classiche più complesse, insieme a orchestre e direttori fra i più esigenti al mondo, sia i successi rock capaci di infiammare le folle negli stadi. Ammirato da milioni di fan nel mondo, con una fanbase di 1,2 milioni di iscritti al canale Youtube con 270 milioni di visualizzazioni, 1,2 milioni di follower su Facebook e 300mila su Instagram, David Garrett ha venduto milioni di biglietti per i suoi concerti, conquistato 25 Dischi D’Oro e 17 Platino in tantissimi Paesi, da Hong Kong alla Germania, da Taiwan al Messico, passando per il Brasile, Singapore e vari altri. Racchiude in sé il carisma della rockstar e quella maestria innata che troviamo solo nei migliori strumentisti del nostro tempo.

ALIVE TOUR 2022:

Giovedì 6 ottobre – BOLOGNA, Unipol Arena

Sabato 8 ottobre – BOLZANO, PalaOnda

Domenica 9 ottobre – PADOVA, GRAN TEATRO GEOX NUOVA SEDE!!!

I biglietti acquistati per la ZOPPAS ARENA di Conegliano Veneto (TV) su Ticketone e Ticketmaster per le date: 27/10/2020 – 19/10/2021 – 12/05/2022 – 09/10/2022 , RESTANO VALIDI per la data del 09/10/2022 nella nuova location GRAN TEATRO GEOX di PADOVA

I posti verranno ricollocati rispettando il settore acquistato per tipologia di prezzo

I clienti potranno accedere esibendo i loro biglietti originali e il nuovo segnaposto che verrà inviato loro via mail a partire dal 27 settembre dal circuito di biglietteria dal quale hanno acquistato (NOTA BENE: gli unici circuiti autorizzati per la data sono TICKETONE e TICKETMASTER – non saranno riconosciuti acquisti effettuati al di fuori di queste piattaforme)

e il nuovo segnaposto che verrà inviato loro via mail a partire dal 27 settembre dal circuito di biglietteria dal quale hanno acquistato (NOTA BENE: gli unici circuiti autorizzati per la data sono TICKETONE e TICKETMASTER – non saranno riconosciuti acquisti effettuati al di fuori di queste piattaforme) coloro che avessero comprato presso un PUNTO VENDITA o NEGOZIO AUTORIZZATO sono pregati di scrivere a info@internationalmusic.it o a barbara.andreis@internationalmusic.it per ricevere il segnaposto per la nuova venue.

Vi preghiamo di controllare nella vostra cassetta di posta elettronica (eventualmente anche in spam)

) Preghiamo i clienti di presentarsi al Teatro muniti di biglietto e mail segnaposto un’ora prima dell’inizio dello spettacolo previsto per le ore 21

dell’inizio dello spettacolo previsto per le ore 21 Nel caso abbiate richiesto il cambio nome , vi preghiamo di inoltre la mail con il segnaposto a chi presenzierà all’evento al posto vostro

, vi preghiamo di inoltre la mail con il segnaposto a chi presenzierà all’evento al posto vostro I biglietti precedentemente acquistati per le date dell’Unlimited Live Tour 2020 e per le date riprogrammate nel 2021, sono validi per le rispettive date dell’ALIVE TOUR 2022.

PREVENDITE APERTE nei circuiti online e sul territorio di

Ticketone (per TUTTE le date) https://www.ticketone. it/artist/david-garrett/

Ticketmaster (solo Padova) https://www. ticketmaster.it/artist/david- garrett-biglietti/44723

IL TOUR è ORGANIZZATO DA INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS - www.internationalmusic.it

