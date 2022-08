“DE(ri)GENERATA. L’arte sopravvissuta ai totalitarismi”, mostra Interattiva a palazzo Eugenio Maestri a Selvazzano

In occasione della Giornata Europea di Commemorazione delle Vittime dei Regimi Totalitari del 23 agosto, la Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’Associazione Asem Italia ODV organizza la mostra Interattiva “DE(ri)GENERATA. L’arte sopravvissuta ai totalitarismi” al piano terra di Palazzo Eugenio Maestri. L’inaugurazione si terrà giovedì 25 agosto alle ore 18.00 a cura del Sindaco Giovanna Rossi e del Consigliere Incaricato ai Diritti Umani Vincenzo Vozza. L’iniziativa è inserita nella Rassegna di Eventi Culturali “Estate Sotto le Stelle 2022” A.R.S. 2022 Paesaggi culturali ai piedi dei Colli Euganei, tra boschi, ville, parchi, acque salutifere” del network di cultura e spettacoli “RetEventi Cultura”.

«La Mostra – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi –offre un percorso didattico-informativo con la riproduzione delle opere d’arte figurativa e musicale condannate dalle dittature del Novecento, divenute oggi grandi riferimenti dell’arte contemporanea mondiale. Verrà proposto un breve percorso interattivo, in cui il visitatore potrà osservare da vicino nove opere d’arte ascoltando la musica oggetto di condanna dai vari regimi nel dopoguerra (rispettivamente nazista e stalinista). Ogni opera verrà accompagnata da una scheda dettagliata, corredata di QR code per approfondimenti interattivi, e verrà proposta una lettura comparata dei temi chiave, che ogni opera rappresenta, con le conquiste della Dichiarazione universale dei diritti umani».

«Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 12/11/2021 – spiega il Consigliere Incaricato ai Diritti Umani Vincenzo Vozza – veniva approvata la mozione avente ad oggetto “Adesione morale e politica ai principi contenuti nella Risoluzione Europea 2019/28-19/RSP contro ogni totalitarismo”, che prevede la celebrazione del 23 agosto come Giornata europea di commemorazione delle vittime dei regimi totalitari e si propone di sensibilizzare le generazioni più giovani sulla triste eredità del Novecento, il secolo dei grandi totalitarismi. La Giornata venne istituita nel 2009 con una risoluzione del Parlamento europeo con l’obiettivo di ricordare tutte le vittime con pari dignità e imparzialità. La Mostra interattiva che abbiamo voluto allestire presso la Biblioteca Comunale dal titolo “DE(ri)GENERATA. L’arte sopravvissuta ai totalitarismi”, in collaborazione con l’Associazione Asem Italia ODV, nasce da un’esigenza: ridare vita, attraverso i dipinti di Lovis Corinth, Otto Dix, Wilhelm Morgner, Vincent Van Gogh o le musiche di Shostakovic, Alban Berg, Victor Ullmann (solo per citare gli artisti più noti al grande pubblico), quanto il passato recente della nostra storia comune, la storia del nostro continente europeo, ha riconsegnato alla memoria delle future generazioni. L’augurio che i visitatori, concittadini e non, possano trarre da questa occasione lo spunto per una riflessione condivisa sul passato per costruire un futuro migliore».

«Nelle scuole Asem – aggiunge la Presidente dell’Associazione Asem Italia ODV Lorella Biasio – l’arte intesa come, pittura, musica, danza, teatro, canto e poesia è uno degli strumenti con cui si lavora per rafforzare le personalità e le capacità dei bambini, utilizzati soprattutto nel processo di riabilitazione psicologico. Questo in particolar modo venne fatto con grande forza e volontà durante gli anni di guerra e negli anni avvenire dove molti bambini e ragazzi dovevano superare i traumi di quanto avevano visto e vissuto. Se cerchiamo dunque il significato della parola “arte” troveremo che nella descrizione più sublime “l'arte è l'espressione estetica dell'interiorità e dell'animo umano. Rispecchia le opinioni, i sentimenti e i pensieri dell'artista nell'ambito sociale, morale, culturale, etico o religioso del suo periodo storico”. Ecco che i bambini delle scuole Asem esprimevano e tuttora esprimono i loro sentimenti comunicando attraverso di essa, attraverso l’arte».

