"Deathtrap: chi più inganna ci guadagna", lo spettacolo sul palco di Rec.Itando Acting Studio

La rassegna di spettacoli teatrali sul palco del Rec.Itando Acting Studio di via Makallé 97/5 è entrato ormai nel vivo, e il programma mette a segno l’ultimo appuntamento di febbraio, sabato 24 alle 21, proponendo Deathtrap, chi più inganna più guadagna, una rappresentazione davvero particolare, in grado di far ridere e suscitare suspense, affidata ai più bravi attori professionisti che sulla scuola di recitazione cittadina imperniano la loro attività. La piéce, impreziosita da una composizione musicale originale di Ambra Goffi, è una appassionante commedia gialla in due atti.

Per le prenotazioni, ancora aperte, si prega di scrivere all’indirizzo spettacoli@recitando.it, o di connettersi al sito www.recitando.it.

Uno spettacolo meta-teatrale, la cui storia racconta essenzialmente la genesi, fra intrighi, invidie, intenti omicidi e rivelazioni ben oltre il “paranormale”. Gli elementi concorrono a creare una spirale di di azione e attesa che già in numerose occasioni ha tenuto il pubblico inchiodato alla poltrona.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali. Lo spettacolo comincerà alle ore 21 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10€ per singolo spettacolo.

Dopo Deathtrap, gli spettacoli sul palco di Rec.itando riprenderanno il 16 dicembre con “Rec.itando Factory”, il palco aperto del Rec.Itando Acting Studio.

La prenotazione è caldamente consigliata

Iscrizione diretta sul sito https://recitando.it/eventi-e-spettacoli-a-padova/

Per contatti, richieste e iscrizioni: segreteria@recitando.it

Lo spettacolo

Deathtrap: chi più inganna ci guadagna — (Sabato 24 febbraio - Ore 21)

Produzione: Rec.Itando produzioni

Regia di: Bruna Laura Filippini e Vittorio Attene

Con: Bruna Laura Filippini, Vittorio Attene, Ambra Goffi, Guido Sciarroni

Musiche di: Vittorio Attene e Ambra Goffi

Trama

Una scrittrice di teatro, Sandra Bruhl, vive all’ombra dei suoi successi e senza più nessuna ispirazione, riceve da una allieva, Clarissa Handerson, di un suo corso di scrittura un favoloso copione per una commedia gialla “TRAPPOLA MORTALE”. Invidiosa di tanto talento medita col marito Angelo di uccidere l’allieva, invitandola nella loro casa delle vacanze, per sottrarle il manoscritto. Un famoso ed eccentrico medium Hans Tendorp, loro nuovo vicino di casa, bussa alla loro porta a causa delle “vibrazioni negative” che percepisce, le cose si complicheranno….Un gioco teatrale in cui i personaggi usano la scrittura per ribaltare continuamente l’azione e portare il pubblico in un rocambolesco giallo abilmente congegnato per strappare le risate e lo stupore fino a un finale del tutto inaspettato. Manette, omicidi e chiaroveggenza in questo testo, “Deathtrap” di Ira Levin da cui è stato tratto un film con Michael Caine e Christopher Reeve e che torna ora in scena in una versione completamente rivisitata con due donne nel ruolo dei due protagonisti. “Deathtrap” è anche una cinica e divertente critica al mondo dello showbiz americano in cui tutto è permesso pur di fare soldi.

La rassegna

Ecco i prossimi appuntamenti in programma sul palco di Rec.Itando Acting Studio:

Venerdì 8 marzo, ore 21: Le due zittelle

Sabato 9 marzo, ore 21: Rec.Itando Factory

Sabato 16 marzo, ore 21: Come una bustina di tè

Sabato 23 marzo, ore 21; domenica 24 marzo, ore 17: Don Pasquale

Sabato 6 aprile, ore 21; domenica 7 aprile, ore 17: Passengers

Sabato 20 aprile, ore 21: Hamletmachine

Sabato 4 maggio, ore 21: Rec.Itando Factory

Foto articolo da comunicato stampa