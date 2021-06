Dee Dee Bridgewater in concerto a Padova al parco della Musica di Padova

Dopo due anni di assenza dai palchi italiani, la jazz-diva Dee Dee Bridgewater torna in Italia per un esclusivo tour che la vede protagonista di un progetto inedito, la cui unica tappa veneta sarà al Parco della Musica di Padova, martedì 13 luglio 2021 alle 21.30, nell’evento firmato da Veneto Jazz ed Icona Music.

Con una carriera lunga più di quarant'anni e più di venti album al suo attivo, Dee Dee Bridgewater è realmente una delle voci più amate del jazz mondiale, una "Signora del Jazz", come ormai viene definita con una semplicità intrisa di rispetto.

Accanto a lei, nel tour prodotto da Tema Music e Fondazione Musica per Roma per Casa del Jazz, una selezione di alcuni fra i più talentuosi e contesi jazzisti della scena italiana: al pianoforte Claudio Filippini, alla tromba Mirco Rubegni, al sassofono Michele Polga, al contrabbasso e al basso elettrico Rosa Brunello, alla batteria Evita Polidoro. Una compagine giovane e carica di energia, appositamente creata per affiancare Dee Dee Bridgewater nell'esecuzione di alcuni dei suoi più celebri brani, un omaggio a una carriera straordinaria e a un'artista sempre pronta a mettersi in gioco.

Lungo il corso del suo multisfaccettato percorso artistico, infatti, Dee Dee Bridgewater è ascesa ai più alti livelli tra le cantanti, ponendo il suo tocco unico come standard e osando tremendamente nel rivisitare i classici jazz. Tutti gli album pubblicati sono stati acclamati da critica e pubblico e, ad esclusione solo di uno, tutti hanno ricevuto nomination ai Grammy.

Inizio concerto ore 21.30.

Biglietti (posti numerati)

1^ Platea euro 40 + diritto di prevendita

2^ Platea euro 35 + diritto di prevendita

3^ Platea euro 30 + diritto di prevendita

Le prevendite sono disponibili nel circuito Ticketone (on line e punti vendita).

Nell’area spettacolo sono disponibili servizi di food e beverage.

Una produzione originale Tema Music e Fondazione Musica per Roma per Casa del Jazz. Il concerto di Padova è organizzato Veneto Jazz e da Icona Music.

Per informazioni

info@iconamusic.it- 04231908346 - 3355819109 www.iconamusic.it

jazz@venetojazz.com - 366 2700299 www.venetojazz.com

https://www.facebook.com/events/416563116051425/

Foto articolo da comunicato stampa - DDB Photo by Hernan Rodriguez.

