Defcon1 in concerto al Radio City Music Hall il 24 marzo 2023. Tributo alla grande musica dei Led Zeppelin e Deep Purple! La contrapposizione storica per eccellenza. La band nasce nel 2010 dall'idea del chitarrista Roberto Angioni di voler fondere in un unico gruppo la musica di due delle più grandi band della storia della musica rock di tutti i tempi, i Led Zeppelin e i Deep Purple, con l'intento di fare loro un tributo per ringraziarli della grande musica che ci hanno regalato finora.

Ore 20 cena con Menù a 25 euro (antipasto, un piatto principale a scelta, bibita, coperto live). Prenotazione consigliata. Chi viene dopo cena 5 euro coperto per il tavolo live.

Locale: RADIO CITY MUSIC HALL. Indirizzo: Via Palestro 62/1 - 35138 Padova. Inizio concerto: ore 21.30. Ristopub e musica dal vivo. Prenotazioni: 049-5221232 - 345-3498089.