“Il salotto del vino”, degustazione alla scoperta dei vini della Valpolicella in Vinoteca Vulcania

Al via quella che si preannuncia essere una vera e propria rassegna alla scoperta di vini e di territori unici come quello della Valpolicella.

L’evento

Ideato e voluto da Deborah Giardino della Vinoteca Vulcania, l’appuntamento in via Broli, 34 a Noventa Vicentina è per giovedì 17 novembre, ore 20, con l’evento “Il salotto del vino”.

Di cosa si tratta?

Una serata in collaborazione con la cantina CORTE MERCI per scoprire e degustare i loro vini, nonché un modo per conoscere e approfondire la conoscenza di uno dei territori più famosi in Italia: la Valpolicella.

Prenotazione

L’evento è a posti limitati per cui per poter partecipare è necessaria la prenotare al n. 347 882 0228 o via mail vinotecavulcania@gmail.com

Costo

Costo della serata 35 euro a persona, su prenotazione.

Dove e quando

Giovedì 17 novembre, ore 20

Vinoteca Vulcania

Via Broli 34, Noventa Vicentina

