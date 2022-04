Degustando di cantina in cantina a bordo del trenino dei sapori

Giro a bordo del trenino dei sapori tra le cantine di Rovolon per degustare i vini DOC e DOCG di produzione locale accompagnati da piccoli stuzzichini. Il ritrovo in Via Michelangelo Buonarroti a Carbonara di Rovolon (di Fronte al cimitero), sabato dalle 14 alle 19.30 e domenica dalle 9.30 alle 16.30.

1° tappa) Az. AL CONTADIN

2° tappa) Az. REASSI

3° tappa) Az. VIGNE AL COLLE

4° tappa) Az. LA CHIESETTA

5° tappa) Az. LA CAMPAGNOLA

6° tappa) Az. COLLE MATTARA

Informazioni e contatti

Il costo del biglietto è di 25 euro. Per i bambini fino a 5 anni l’accesso è gratuito per i ragazzi da 6 a 17 anni il biglietto è di 15 euro. Prenotazione obbligatoria.

SABATO 28 DALLE 14 ALLE 19.30

DOMENICA 29 DALLE 9.30 ALLE 16.30

L’orario di partenza verrà confermato dopo il pagamento mediante bonifico bancario da effettuarsi a favore di:

Livian Filippo (referente gruppo degustando) IBAN IT43 X360 8105 1382 8767 2687 688. Causale: Iscrizione “Trenino dei Sapori”. Per prenotazioni: treninodeisapori@gmail.com. Per informazioni: WhatsApp: 345 4041017.