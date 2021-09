Degustassiòn al Castello di San Martino della Vaneza

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/3042601789397716/

Sabato 25 settembre ~ dalle 17 alle 24

Domenica 26 settembre ~ dalle 11 alle 21

Venti cantine e molti calici di buon vino naturale per sbicchierare insieme e goderci le ore più belle.

Come funziona?

Paghi l'entrata e ti verrà fornito un calice ed un porta calice. Fatto? Bene, d'ora in poi è tutto in discesa: i vignaioli saranno lì con noi, al parco del Castello, pronti a farti degustare tutti i vini che vorrai e a rispondere alle tue domande. Il tuo calice non sarà mai vuoto: potrai riempirlo per quante volte vorrai, con il vino che più ti ispira.

Le cantine

ADAGIO VINI

ALLA COSTIERA

ANTICA VALPOLICELLA

DEL REBENE

DE MARTIN

FURLANI

INDOMITI VINI

I CASTAGNUCOLI

IL ROCCOLO DI MONTICELLI

MARCO SAMBIN

MASIERO VITICULTURA BIODINAMICA

MONTEFORCHE

MONTEVERSA

TENUTA L'ARMONIA

TENUTA MARAVEJA

TERRE DI PIETRA

VIGNA FLOR

Ok. E poi?

Poi se vuoi ti stendi a terra: portati un telo.

Se vuoi vedi il Bacchiglione: è a un passo dal Castello.

Se vuoi disegni: si, potrai farlo.

Se vuoi balli: si, c'è il dj set!

Si mangia?

Non temete: gli appetiti e le gole saranno soddisfatti. Due punti food con gli spunciotti di Alimentari Enoteca Marsiglio: taglieri, focacce, panini, polpette (anche vegetariani).

Quanto costa?

La Degustassiòn costa 15 euro e comprende:

l'entrata al parco del castello;

la degustazione illimitata dei vini presenti;

un porta calice.

L'entrata è gratuita dagli 0 ai 16 anni

Prenotazione

La prenotazione non è obbligatoria e potrai entrare direttamente durante i giorni dell'evento, ma se vuoi già accaparrarti i biglietti e saltare la coda ti aspettiamo in Alimentari Enoteca Marsiglio.

Oppure chiamaci al numero: 049811464

Parcheggio

Gratuito nelle aree appositamente adibite.

Green pass

Per accedere al parco del castello non è obbligatoria la certificazione sanitaria (Green pass), ma

ti preghiamo di utilizzare la mascherina quando necessario;

di mantenere la distanza interpersonale di un metro;

di igienizzare spesso le mani con gli appositi gel igienizzanti dislocati nell'area dell'evento.

Maltempo

In caso di avverse condizioni meteo la Degustassiòn sarà rimandata in data da destinarsi e sarà possibile chiedere il rimborso del biglietto o la conversione in un buono da spendere presso Alimentari Enoteca Marsiglio.

Quando

Sabato 25 settembre ~ dalle 17 alle 24

Domenica 26 settembre ~ dalle 11 alle 21

La cena

NB: venerdì 24 settembre ci sarà una Degustassiòn speciale, con cena.

