"Degustassion": vini della Loira, spunciotti e musica all'Alimentari Enoteca Marsiglio di Abano

Una nuova Degustassiòn! I vini della Loira in tutte le loro sfaccettature; al calice e in bottiglia abbiamo selezionato per voi più di quindici etichette

vini e menu alla carta.

Dettagli dell'evento

Degustazione guidata da @giu_mascarin e @mauroveniceandwine

I nostri spunciotti speciali per la serata in abbinamento

Venerdì 30 settembre, dalle 18 alle 23

Dj set by @giovannisantucci_

Prenotate il vostro tavolo su IG o al 3458143525

Illustrazione by @anna_oppio

