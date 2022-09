Degustazione con il Birraio: "Birra & formaggi"

Sabato 24 settembre il Birrificio Monterosso apre le porte per una speciale iniziativa: Degustazione di birra con il Birraio! Ogni mese realizzeremo all’interno del nostro birrificio una speciale degustazione guidata in cui giocheremo a sperimentare diversi e particolari abbinamenti con le nostre birre. Il “Mastro Birraio” ci condurrà all’interno del birrificio svelando i segreti che stanno alla base della produzione della birra artigianale. A seguire ci aiuterà a capire come fare a degustare la birre, usando tutti i nostri sensi, e imparando l’arte dell’abbinamento.

Tema di questa prima serata è l’incontro tra “Birra & formaggi”. Un’unione che solo a sentirla fa venire l’acquolina in bocca: cosa c’è di più coinvolgente dell’incontro tra la fresca complessità della birra e la piacevole grassezza e aromaticità che può avere il formaggio? Ecco dunque un evento che unisce questi due mondi affascinanti. Il mondo dei formaggi è un mondo enorme e complicatissimo che varia a seconda della tipologia di realizzazione e lavorazione. L’Italia, assieme alla Francia, ne è una tra le più grandi produttrici per tipologie.

Durante questo primo incontro di “Degustazioni con il Birraio”, a 5 delle nostre birre artigianali verranno abbinati 5 diverse tipologie di formaggi, frutto di un’accurata selezione. Alterneremo formaggi freschi a stagionati o erborinati, cercando di scoprire insieme l’importanza di un corretto accompagnamento. Ad enfatizzare e completare l’assaggio non possono mancare speciali mieli dei Colli Euganei e mostarde, un connubio dove dolcezza e piccantezza la fanno da padrone.

Ecco i formaggi selezionati per voi, le birre invece…le scopriremo assieme!

Caciotta fresca valle Madonnina e miele di acacia dei Colli

Caciotta al pepe valle Madonnina e mostarda piccante

Stracchino del Caseificio di Ponte di Barbarano e marasche Luxardo

Grana Padano 24 mesi Caseificio di Ponte di Barbarano e miele di melata

Gorgonzola al cucchiaio e miele di castagno dei colli

L’evento è SOLO SU PRENOTAZIONE. Per avere maggiori info e prenotare la degustazione, scrivere o chiamare ai seguenti riferimenti: info@birrificiomonterosso.it - 328 972 8768. Il costo di partecipazione è 25 euro a persone. La partecipazione da diritto alla visita al birrificio e alla degustazione guidata delle 5 birre e dei 5 formaggi con mieli e mostarde.