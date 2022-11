Degustazione con il birraio: "Birra & cioccolato"

Sabato 19 novembre alle ore 17 il Birrificio Monterosso apre un nuovo appuntamento con la speciale iniziativa a cadenza mensile: Degustazione di birra con il Birraio! Ogni mese realizziamo all’interno del nostro birrificio una speciale degustazione guidata in cui giocheremo a sperimentare diversi e particolari abbinamenti con le nostre birre. Il “Mastro Birraio” ci condurrà all’interno del birrificio svelando i segreti che stanno alla base della produzione della birra artigianale. A seguire ci aiuterà a capire come fare a degustare la birre, usando tutti i nostri sensi, e imparando l’arte dell’abbinamento.

Tema di questa serata è l’incontro tra “Birra & Cioccolato”. Un incontro non scontato quello tra la birra e il cioccolato che, ad un primo approccio, potrebbero sembrare agli antipodi degli abbinamenti possibili. Ogni birra è differente e porta con sé bagagli organolettici e gustativi unici che richiedono un giusto accompagnamento in grado di esaltarli. Il cioccolato invece è considerato uno dei prodotti più complessi della cucina, difficile da abbinare per la sua intensa persistenza e profondità di sapore. Bianco, al latte o fondente, il cioccolato incontra diverse consistenze, per regalare dolci unici e indimenticabili.

Un appuntamento quindi per golosi con ospite il mastro cioccolatiere di “Chocolaterie Belge Artisanale de Jaeger” che ci guiderà in un’avvincente degustazione attraverso il mondo del cioccolato belga accompagnato da delle birre “speciali”.

L’evento è SOLO SU PRENOTAZIONE. Per avere maggiori info e prenotare la degustazione, scrivere o chiamare ai seguenti riferimenti: info@birrificiomonterosso.it - 328 972 8768.

Il costo di partecipazione è 25 euro a persone. La partecipazione da diritto alla visita al birrificio e alla degustazione guidata dal Mastro Birraio e dal Mastro Cioccolataio delle birre e di diverse tipologie di cioccolato.

Birrificio Monterosso, Via del commercio 8/A Montegrotto (PD).