Degustazione a Villa Pisani: "Come riconoscere un buon caffè" il 24 febbraio 2023 alle ore 20.45. A cura di Fabris Caffè. Per svegliarci la mattina o come digestivo dopo cena – il caffè è immancabile e ci accompagna durante tutta la giornata. Prendiamoci il tempo per apprezzare questo piccolo liquido miracolo scoprendo tutti i suoi segreti.

Ore 21.30 COFFEE AND CIGARETTES di Jim Jarmusch (Fiction, 2003, USA, 95′). Una serie di straordinari corti che vedono come protagonisti attori di Hollywood e star della musica, alle prese con...caffè e sigarette.

Prenotazione obbligatoria su Eventbrite (https://caffe.eventbrite.it) per degustazione + proiezione (12 euro). Per prenotare solo la proiezione (5 euro) mandare una mail a info@villapisanimonselice.it.