L’ostrica Clo’, la cozza Mitilla e il vino Maeli: la speciale degustazione tra i filari

Sabato 30 luglio vi aspetta un’esperienza esclusiva nel vigneto a Luvigliano di Torreglia: un assaggio della nostra laguna, del nostro mare e un sorso dei nostri Colli Euganei.

Si assaggeranno due eccellenze, una addirittura in anteprima, che sono frutto della passione, dell’impegno e della grande esperienza di due pescatori speciali, due “blu farmers” che ogni giorno onorano con la qualità dei loro prodotti il “made in Italy” facendo conoscere il loro territorio!

Da pochi anni infatti a Chioggia, in piena laguna a sud di Venezia, Gianluca Aresu alleva l’ostrica Clò, una rarità che avremo la fortuna di assaggiare per la prima volta al di fuori di Chioggia proprio nel nostro vigneto al Pirio, a Luvigliano Di Torreglia.

Clò è un’ostrica speciale, che impiega ben 16 mesi per giungere a maturazione e che affina davanti all’oasi di Ca’ Roman, una riserva di fronte a Chioggia, naturalmente ricca di alghe che donano all’ostrica note aromatiche distintive.

A quest’ostrica croccante e sapida, Elisa Dilavanzo, anima di Maeli, abbinerà un vino Maeli altrettanto speciale a sorpresa!

E non finisce qui

Direttamente dal mare di Pellestrina assaggeremo anche la cozza Mitilla di Lorenzo Busetto, un’altra eccellenza ben nota della nostra regione.

Pensate che per ottenere la massima qualità Lorenzo seleziona il seme della cozza e dirada gli allevamenti in mare.

Un po’ come succede con il vino, quando si dirada il numero delle gemme attraverso la potatura per ottenere il meglio dalla vigna!

Costo della degustazione 26 euro comprensivi di:

3 ostriche Clò - Vino Maeli a sorpresa

Bruschetta con pane di Ezio Marinato (già campione europeo e campione mondiale dei panificatori) e cozze Mitilla – “Dilante” 2020, da vecchie varietà autoctone col fondo, imbottigliato con i propri lieviti e rifermentato in bottiglia

Cozze Mitilla in saore – “ Bianco Infinito” 2018, Veneto IGT

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sul distanziamento sociale in modalità pic-nic perciò ti chiediamo di portarti il tuo telo o il tuo asciugamano!

Parcheggio presso trattoria Al Pirio da Giona, in via Cesare Pollini 28, Luvigliano di Torreglia

Cauzione calici 5 euro

Per informazioni scrivere a prenotazioni@maeliwine.com o chiamare il numero 3803825750

Indicazioni sulla location

L'evento si tiene davanti al capitello della Madonna in via Pirio, 18 a Torreglia, ma la macchina va lasciata in via Cesare Pollini, 28, 35038 Torreglia PD, Italia. Da lì poi si può accedere al vigneto a piedi.

Info web

https://www.facebook.com/events/s/lostrica-clo-la-cozza-mitilla-/1932119576980558/

Foto articolo da evento Facebook