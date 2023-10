Formaggi d’alpeggio e alle rarità che sanno di montagna, la speciale serata all'Osteria Volante

Indiani e cowboy. Chi non ci ha mai giocato? Sono passati tanti anni e ora anche gli stereotipi dei western di John Ford e John Wayne sono andati in archivio. Adesso ci sono i “nativi”, con la loro cultura assediata e resistente, limitati nelle riserve e relegati a minoranza silenziosa, e poi ci sono i cowboy: mandrie infinite, allevamento smisurato, quella pistola nella fondina che non vomita più piombo rovente all’Ok Corral, ma che spara numeri colossali nell’immensa distribuzione.

Sì, proprio così. Perché parliamo di formaggio & formaggi d’alpeggio, rari, resistenti, relegati nelle riserve e a volte costretti a rimanere in vita con sovvenzioni e aiuti. A patto che non si sognino di uscire dai confini del loro paradiso su misura.

Ne parleremo giovedì 19 ottobre, ore 20, all’Osteria Volante di Torreglia con Enrico Panzarasa in una serata dedicata ai formaggi d’alpeggio e alle rarità che sanno di montagna. Certo, ci metteremo un po’ di pepe per far luce su un sistema caseario che a volte non sa se reggersi in piedi da solo o se aggrapparsi a qualche appiglio in cambio della propria anima. Ma il gusto dei formaggi in lista è davvero irripetibile.

Qualche esempio?

Ci sarà il Cabrioulet dell’Ariege a parlarci dei Pirenei, mentre 2045 Toma d’Alta Quota rappresenterà la Val D’aosta. E poi il Bettelmatt Alpe Regina, ovvero l’alpeggio più alto d’Europa, il St Nectaire di Salers della zona del Puy-de-Dôme e del Canta, dalla Spagna il Manchego Dehesa De Los Llanos.

Non vi basta? Ci mettiamo anche il Castelmagno d’Alpeggio 2022, l’Etivaz 2022 e il Caciocavallo Podolico Riserva. A queste meraviglie vanno aggiunte alcune sorprese e ci sarà pure l’Altopiano dei Sette Comuni, con le sue pecore antiche e i ricchi pascoli delle Melette.

Insomma, un altro viaggio straordinario tra le vette del gusto e le straordinarie espressioni degli alpeggi europei e italiani. Un altro viaggio buonissimo, da fare in compagnia.

Per informazioni e prenotazioni: 3885851777

Prezzo

32 euro a persona

Info web

https://www.facebook.com/linsaziabile/posts/pfbid05VbYPTbFxkQmhXmz9o4vZ7bbkb9PnZsLaKThDrrR3DvS5V3t7Z6dbUyqp9t57wYnl?locale=it_IT

Foto articolo da comunicazioni stampa