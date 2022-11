L'arte contemporanea del formaggio, serata tra cibo e vini al Barco Teatro

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1304294586997964

Nel mondo caseario, la fase dell’affinamento si può considerare a tutti gli effetti un’arte dove l’artista, detto affinatore con la sua capacità di scegliere un prodotto di partenza di qualità lo trasforma rendendolo qualcosa di unico.

Lo sa bene Alberto Marcomini – giornalista con esperienza trentennale nel settore, conosciuto come “Il signore dei formaggi” – che vi guiderà nella degustazione casearia.

I formaggi da lui scelti sono delle piccole perle, non scontati e con una storia da raccontare e noi di Enoteca La mia Cantina abbiamo fatto lo stesso con i vini: piccole eccellenze in grado di emozionare e raccontare il proprio territorio d’origine in un bicchiere, in altre parole dei “vins de terroir”.

In degustazione

Pinot Blanc Alsace “Val Saint Gregoire”

Vins Schoenheitz

Vins Schoenheitz Vouvray Sec Tendre “Clos de Rougemont” Abbaye de Marmoutier

Domaine Vigneau-Chevreau

Domaine Vigneau-Chevreau Dogliani Superiore “Sorì San Martino”

Boschis Francesco

Boschis Francesco Lagrein Alto Adige

Ansitz Waldgries

Ansitz Waldgries Conero Riserva “Fibbio”

Lanari

Lanari Vermouth Rosso “Sei un Vermut”

Cantine Colosi

La degustazione sarà accompagnata da assaggi a cura di Clafè Lab

Partecipazione

Quota di partecipazione: 50 euro

La serata si svolgerà presso Barco Teatro in via Orto Botanico 12 (Padova), in data 25 novembre alle ore 20.30.

Evento in collaborazione con Novembre Patavino

Per info e iscrizioni

Mail: info@barcoteatro.it

Tel: 375 5764000

Info web

https://barcoteatro.it/altri-eventi/l-arte-contemporanea-del-formaggio

Foto articolo da evento Facebook