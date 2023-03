Cantina Italiana presenta "Il Giappone nel bicchiere"

Non perdete l'opportunità di immergervi nell'arte millenaria del Sake giapponese! Martedì 28 marzo alle ore 21, vi aspettiamo presso il nostro bistro per un evento di cultura e degustazione unico nel suo genere. L'evento sarà presentato dal maestro Marco Massarotto, autore del libro "Sake. Il Giappone in un bicchiere"; ci guiderà attraverso la descrizione dell'arte di fare il Sake e ci farà degustare diverse tipologie di questa pregiata specialità, accompagnate da una selezione di 5 formaggi scelti appositamente per creare abbinamenti sorprendenti.

Il tutto è accompagnato dalla presenza di Alessandro, titolare di Valsana, azienda specializzata da oltre 30 anni in formaggi, salumi ed altre ricercate specialità. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica! Prenotate subito il vostro posto entro il 24 Marzo. Il prezzo dell'evento, compreso di tutto è di 48 euro. Per i possessori di Fidelity Card 43 euro. Vi aspettiamo per questa serata indimenticabile! I posti sono limitati!

Info e prenotazioni: