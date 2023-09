"6x6: il metodo classico e i suoi terroir", la degustazione al Barco Teatro

Le parole metodo classico hanno sicuramente il potere di far brillare gli occhi a tutti gli appassionati e amanti delle bollicine.

Molte sono le interpretazioni a livello mondiale, cosi come molti sono i vitigni utilizzati al giorno d’oggi per la produzione di questi spumanti trainati anche dal momento di grande successo che “la bolla” sta vivendo.

Francia, Spagna e soprattutto Italia godono di un patrimonio spumantistico non indifferente con denominazioni di tutto rispetto: i vari Crémant, CORPINNAT, Franciacorta, Trentodoc, Alta Langa, Oltrepò Pavese senza dimenticare le eccellenze presenti in territori “vergini” per la produzione di metodo classico ma in cui singole aziende capitanate da enologi di tutto rispetto creano dei prodotti a dir poco affascinanti.

Filippo Carraretto, laureato in enologia e viticoltura presso la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige, Miglior Enotecario d’Italia Under30 e Miglior Enotecario d’Italia 2022, vi porterà alla scoperta delle bollicine Metodo classico in un viaggio attraverso territori e aziende dedite alla produzione di questi spumanti.

In degustazione

Crémant d’Alsace Extra Brut “Memoire du Granit”

Schoenheitz (dégorgement 12/07/2022)

Trentodoc Brut Nature Riserva 2019

Bellaveder (dégorgement 05/2023)

CORPINNAT Brut Nature 2015 “Gran Torellò”

Torellò Viticultors (dégorgement 07/2022)

Brut Blanc de Noir Riserva 2016 “Il Mattaglio”

Cantina della Volta (dégorgement 04/2021)

Pas Dosè Blanc de Noir 2017 “I Ger”

Alessio Brandolini (dégorgement 02/2022)

Franciacorta Dosaggio Zero 2017

Faccoli (dégorgement 03/2022)

La degustazione è anticipata da un buffet preparato dalla chef del Barco Claudia Fioraso - Clafebistrot

Dove e quando

Appuntamento sabato 30 settembre presso Barco Teatro in Via Orto Botanico 12 a Padova per questa imperdibile Masterclass che sarà preceduta da un buffet preparato da Claudia Fioraso di CLafè Lab.

Inizio ore 20 puntuali!

Costo e info web

Quota di partecipazione: 50 euro

Prenotazione e acquisto biglietti:

