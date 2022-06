Le espressioni del Riesling: serata di degustazione da Oeno enoteca con cucina a Casalserugo

15 euro a consumazione e include due calici a scelta e formaggi in accompagnamento. Necessaria prenotazione Filippo 351 509 72 07

Prezzo 15 euro a consumazione e include due calici a scelta e formaggi in accompagnamento. Necessaria prenotazione Filippo 351 509 72 07

Da Oeno enoteca con cucina a Casalserugo, in via S. D'Acquisto, 1, in programma venerdì 17 giugno una degustazione accompagnata da formaggi alla scoperta di una delle uve bianche più nobili e fini: il Riesling.

Dalle 17.30 alle 24 in degustazione ci saranno 6 + 1 etichette. In accompagnamento varie tipologie di formaggi artigianali.

Costo

15 euro a consumazione e include due calici a scelta e formaggi in accompagnamento.

Necessaria prenotazione

Filippo 351 509 72 07

Info web

https://www.facebook.com/oenoenotecaconcucina

https://www.instagram.com/oeno.enoteca/