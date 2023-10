Alla scoperta dei sapori forti: la Spagna arriva da Oeno enoteca con cucina a Casalserugo

Secondo evento della stagione per Oeno Enoteca con cucina in via San D'Acquisto, 1 a Casalserugo, dedicata agli amanti dei sapori forti.

Direttamente dalla Spagna in degustazione 5 formaggi tipici +1 e due vini d'eccezione...

Nel dettaglio

5 formaggi + 1 bottiglia Rioja Doca

+ Cabrales DO (formaggio) e calice di Pedro Ximènez

Quando

Appuntamento lunedi 6 novembre a partire dalle 19.30.

Durante la serata oltre a Filippo Toson ci sarà Andrea Schiavon, commerciale de "Il Tagliere che farà scoprire tutte le caratteristiche di questi fantastici prodotti.

Come partecipare

Il costo della speciale serata è 50 euro a coppia. È necessaria la prenotazione al 3515097207, posti limitati

"Listos?"

#oenoenoteca

Info web

https://www.facebook.com/oenoenotecaconcucina

https://www.instagram.com/oeno.enoteca/

Foto articolo da Facebook