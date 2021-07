Vino in villa: visita guidata serale a Villa Molin accompagnati dai vini di Cà della Vigna

La cultura del vino si racconta assieme alla cultura delle ville venete in una chiacchierata a due voci dedicata allo straordinario territorio dei colli Euganei e di Padova. Villa Molin ospita per una sera, sotto la sua barchessa, la cantina Cà della Vigna. Viticoltori per passione, Catia e Willem sono due architetti che riescono a realizzare il loro progetto chiamato Cà della Vigna, unendo la loro idea di vino e viticoltura con la volontà di preservare l’ambiente ed esprimere un territorio.

La proprietà a Selvazzano Dentro ai piedi della villa cinquecentesca Emo Capodilista comprende 3 ettari vitati a moscato giallo, moscato bianco, glera e raboso piave in conduzione biologica.

La villa illuminata sarà lo sfondo ideale per gustare i loro vini e ci accoglierà nel suo salone delle feste per una sorprendente visita notturna. Villa Molin, realizzata nel 1597 è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, il grande architetto vicentino che Wittkover definì “il padre intellettuale del neoclassicismo”. Perfettamente conservata rispetto al progetto originale, permette un affascinante viaggio nella storia dell'arte: Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo convivono armoniosamente.

Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia circondata da un giardino all'italiana e da un parco secolare. La villa vi accoglierà tra le sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura.

Informazioni e contatti

È richiesta la prenotazione tramite il sito https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/ o al numero 333 2557510.

